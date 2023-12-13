Marmara'ya lapa lapa kar geliyor! Uzman isim tarih verdi, sıcaklık 10 derece birden düşecek

13 Aralık 2023 09:18 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 09:22

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Oldukça kurak geçen bahar ve yaz mevsimlerinin ardından kış ayları bereketiyle geldi, yurt genelinde sağanaklar etkili olmaya başladı. Kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olan illerde barajlar adeta nefes alırken, bu hafta kar ve sağanak beklenen iller Meteoroloji tarafından açıklandı. Dondurucu soğuklar hafta sonu Marmara'da etkisini hissettirmeye başlayacak, birçok kentte kar yağışı görülecek.

13 ARALIK 2023 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların Rize ve Artvin ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da pus ve yer yer sis görülecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam ederek, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

MARMARA'YA KAR UYARISI!

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Yarından sonra lodos batıda etkisini gösterecek. Perşembe günü lodos şiddetli olacak. Ama lodosla birlikte sıcaklıklar yükselecek. Marmara’da bazı bölgelerde sıcaklıklar yükselecek. Hava o kadar hızlı değişecek ki perşembe, cuma bu sıcaklık İstanbul’da 17, 18 dereceyken cumartesi günü 10-8 derecelere düşecek. Pazara günü 6 dereye düşme ihtimali var" dedi.

PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Prof. Dr. Şen, "Pazar günü kar yapmayacak, İstanbul'da kar görünmüyor. Marmara’nın doğusunda, İç Anadolu’nun güzeyinde kuzeyi Karadeniz’in iç kesimleri kar alır" ifadelerini kullandı.



13 Aralık 2023 MGM hava durumu tahmin haritası



14 Aralık 2023 MGM hava durumu tahmin haritası

15 Aralık 2023 MGM hava durumu tahmin haritası

16 Aralık 2023 MGM hava durumu tahmin haritası

17 Aralık 2023 MGM hava durumu tahmin haritası

İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu