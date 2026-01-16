Millî Savunma Bakanlığı, Halep’te yürütülen operasyonların yalnızca terör örgütlerini hedef aldığını belirterek, operasyon sonucunda kentin Suriye hükûmeti tarafından kontrol altına alındığını ve Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne verdiği desteğin sürdüğünü vurguladı.

YEŞİM ERASLAN / ANKARA - Millî Savunma Bakanlığı, Halep’te sadece teröristlerin hedef alındığı bir operasyonla kontrolün sağlandığını ifade etti.

Suriye hükûmetinin Halep’te terör örgütü SDG/YPG’ye yönelik operasyonlarını değerlendiren Bakanlık, “Halep’te yaşanan bir terörle mücadele operasyonuydu. Sadece teröristleri hedef alan operasyon neticesinde, Suriye hükûmeti tarafından Halep’in kontrolü sağlandı” dedi.

Türkiye’nin Suriye’nin güvenliğini kendi güvenliğinden ayrı görmediğinin altını çizen bakanlık, “tek devlet, tek ordu” ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine talep etmeleri hâlinde destek verileceğinin altını çizdi.

Halep’te yapılmaya çalışılanların, Türkiye’de 10 yıl önce hendek kazılarak yapılmaya çalışanlarla aynı olduğuna işaret edilirken, Halep’i silahlı olarak kontrol altında tutmaya çalışanların PKK’lılar olduğu kaydedildi. İran’daki son duruma ve hudut güvenliğine de değinen MSB, “560 kilometrelik İran hududunun güvenliği 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle korunmakta” ifadesini kullandı.

Bakanlık İran’dan gelmesi muhtemel göçe karşı da tedbirlerin alındığını belirtti.

