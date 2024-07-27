Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Naci Görür'ü isyana sürükleyen anket: Her şey normalmiş gibi devam edemezsiniz

Naci Görür'ü isyana sürükleyen anket: Her şey normalmiş gibi devam edemezsiniz

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Naci Görür&#039;ü isyana sürükleyen anket: Her şey normalmiş gibi devam edemezsiniz

Gündem Haberleri

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl Karlıova'da 7'nin üzerinde bir deprem beklediğini belirtmesinin ardından bu kez de sosyal medya üzerinden anket değerlendirmesi yaptı. Prof. Dr. Görür, ASAL Araştırmanın “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?" anketinden çıkan sonuçlarda depremin bulunmamasına tepki gösterdi.

26 Temmuz'da Bingöl Karlıova'da meydana gelen 4,2'lik depremin ardından dikkat çeken uyarılarda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, X sosyal medya hesabı üzerinden ASAL'ın anketini değerlendirdi.

6 Şubat depremlerinin üzerinden henüz kısa bir süre geçtiğini ifade eden Görür, "Bu kadar çabuk unutamazsınız" diyerek şu değerlendirmede bulundu:

"HER ŞEY VAR, DEPREM YOK"

"Türkiye’nin en önemli sorunlarını gösteren bir araştırma yayınlandı. ASAL diye bir kurum yayınlamış galiba.

Ankette pahalılık var, güvenlik var, işsizlik var, terör var, ahlak kaybı var, anayasa var, Daha neler neler var. Olmayan ne biliyor musunuz? Deprem yok, deprem.

"DEPREM DİRENÇLİ KENTLER TALEP EDİN"

Daha yakında elli binden fazla suçsuz, günahsız insanlarını gömmüş bir toplumun gerçeği bu. Televizyondaki konuşmacılar da her şey normalmiş gibi bunu tartışıyorlar.

Benim güzel kalpli insanlarım depremde kaybettiğimiz canlarımızı bu kadar çabuk unutamazsınız. Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz. Siz bu değilsiniz. Sizi yönetenlerden deprem dirençli kentler talep ediniz."

Düzenleyen:  - Gündem
Bitcoin ABD'nin rezerv parası mı olacak? Trump'tan kripto paraları alt üst edecek konuşma
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kağıthane'de gerilim dolu anlar! Kız kardeşine laf attı, ortalık karıştı - GündemGerilim dolu anlar! Kız kardeşine laf attı, ortalık karıştıSokak hayvanları yasası değişiyor! Mecliste görüşüleceği tarih belli oldu - GündemMecliste görüşüleceği tarih belli olduErdoğan'dan Mahmud Abbas'a serzeniş: "Davete icabet etmedi, bizden özür dilemeli" - Gündem"Davete icabet etmedi, bizden özür dilemeli"Netanyahu’nun ABD Kongresinde ayakta alkışlanması Meclis'te kınandı - GündemNetanyahu’nun ABD Kongresinde ayakta alkışlanması Meclis'te kınandıSiyasette "haciz" polemiği! Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi - GündemÖzel'den Erdoğan'a jet cevap geldiMehmetçik'e Afrika'da yeni görev! Somali tezkeresi TBMM’de kabul edildi - GündemSomali tezkeresi TBMM’de kabul edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...