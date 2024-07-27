Naci Görür'ü isyana sürükleyen anket: Her şey normalmiş gibi devam edemezsiniz

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl Karlıova'da 7'nin üzerinde bir deprem beklediğini belirtmesinin ardından bu kez de sosyal medya üzerinden anket değerlendirmesi yaptı. Prof. Dr. Görür, ASAL Araştırmanın “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?" anketinden çıkan sonuçlarda depremin bulunmamasına tepki gösterdi.

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26 Temmuz'da Bingöl Karlıova'da meydana gelen 4,2'lik depremin ardından dikkat çeken uyarılarda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, X sosyal medya hesabı üzerinden ASAL'ın anketini değerlendirdi.

6 Şubat depremlerinin üzerinden henüz kısa bir süre geçtiğini ifade eden Görür, "Bu kadar çabuk unutamazsınız" diyerek şu değerlendirmede bulundu:

"HER ŞEY VAR, DEPREM YOK"

"Türkiye’nin en önemli sorunlarını gösteren bir araştırma yayınlandı. ASAL diye bir kurum yayınlamış galiba.

Ankette pahalılık var, güvenlik var, işsizlik var, terör var, ahlak kaybı var, anayasa var, Daha neler neler var. Olmayan ne biliyor musunuz? Deprem yok, deprem.

"DEPREM DİRENÇLİ KENTLER TALEP EDİN"

Daha yakında elli binden fazla suçsuz, günahsız insanlarını gömmüş bir toplumun gerçeği bu. Televizyondaki konuşmacılar da her şey normalmiş gibi bunu tartışıyorlar.

Benim güzel kalpli insanlarım depremde kaybettiğimiz canlarımızı bu kadar çabuk unutamazsınız. Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz. Siz bu değilsiniz. Sizi yönetenlerden deprem dirençli kentler talep ediniz."