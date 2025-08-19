Okul hazırlığı kabusa döndü! 90 liralık ürüne 649 TL etiketi... Fiyat farklarına şaşırmayan kalmadı

Milyonlarca öğrenci için ders zilinin çalmasına sayılı gün kaldı. Alışveriş telaşı başladı, fırsatçılara gün doğdu. Ürünlerin fabrika ile kırtasiye fiyatı arasındaki fark dudak uçuklattı.

Show Haber'de yer alan habere göre, okul döneminde alınan malzemelerin başında defter geliyor.

Bazı mağazalar ve özellikle bazı kırtasiyelerin koyduğu fiyatlar velilerin hatta meslektaşlarının bile ağzını açık bırakıyor. Bazı kırtasiye ve büyük mağazalarda bu fiyatlar görülünce işin üretim noktası yani fabrikadaki durum merak edildi.

FABRİKADA 20 LİRADAN ÇIKIYOR

Üretici Ali Rıza Ustaosmanoğlu "Bizden çıkış fiyatlarına bakıyoruz. Çok absürt anormal fiyatlarla karşılaşıyoruz. Bunları gördüğümüz zaman biz de şaşırıyoruz. Yani sonuçta bir taraftan üreticiyiz ama bir taraftan da bizim de çocuğumuz var. 24 saatte 100 bin ile 150 bin arasında okul defteri üretimi çıkıyor. Okul defterlerinde çıkış 20 ile 50 lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

Fabrikadaki bir planlama defterinin fiyatı 90 TL olurken internete girip bakıldığında ise aynı defterin aynı kalitede olanının fiyatının 649 TL olduğu görüldü.

Kırtasiye sahibi Ahmet Gülseren "Vicdan meselesi yani bu vicdan yani nereye kadar kar edeceksiniz? Nereye kadar kazanacaksınız? Bulunduğu lokasyon var, kiralar var, maliyetler var. Kimse karın ne olduğunu bilmiyor artık. Tabii kağıt kalitesi fark edebilir, kapak spiral fark edebilir ama bu bana doğru gelmiyor" dedi.

999 LİRALIK KİLİTLİ DEFTER

Kilitli günlük adıyla satılan başka bir defter ise tam 999 lira 90 kuruşa satılıyor. Fabrikadaki üreticiye "Kilitli diye fiyat bu kadar fark edebilir mi?" diye sorulduğunda ise cevap "Bir kilidin maliyeti 3 TL" oldu.