Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki acı olayların ardından 81 ilde ders zili çaldı. Güvenlik protokolleri en üst seviyeye çıkarılırken, öğrenciler öğretmenlerini çiçekler ve duygusal notlarla karşıladı: "Yanınızdayız!"

MAHMUT ÖZAY - 81 ilde eğitim öğretim, yaşanan acı olayların gölgesinde ancak büyük bir dayanışma ruhuyla yeniden başladı. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullara yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından, eğitim camiası güne yeni güvenlik protokolleri ve duygusal bir atmosferle uyandı.

Sınıflarda çiçeklerle karşılandılar: Hakkınız ödenmez canım öğretmenim

Pek çok okul yönetimi, güvenliği en üst seviyeye çıkarmak adına okul formasız öğrenci kabul edilmeyeceğini ve veli onayı olmaksızın hiçbir öğrencinin okul dışına çıkışına izin verilmeyeceğini kararlılıkla duyurdu.

Sınıflarda ise korkunun yerini umut, sessizliğin yerini ise sevgi dolu mesajlar aldı. Sendika başkanlarının öğretmenleri kapıda çiçeklerle karşıladığı bu anlamlı günde, özellikle Sakarya’dan gelen görüntüler yürekleri ısıttı.

"HAKKINIZ ÖDENMEZ"

Öğrenciler, saldırıların oluşturduğu üzüntüyü hafifletmek ve öğretmenlerine moral vermek için masaları küçük notlar ve çikolatalarla donattı. "Sizi üzen her şeyin karşısında yanınızdayız", "Sabrınız ve ışığınız hiç sönmesin" ve "Hakkınız ödenmez canım öğretmenim" yazılı notlar, şiddetin karşısında en büyük gücün yine sevgi ve vicdan olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası