Gülistan Doku davasında birçok isim tutuklanırken, genç kızın eski sevgilisinin polis olan üvey babası Engin Yücer'in ifadesi ortaya çıktı. Yücer, Doku'nun kaybolmasının ardından dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından Antalya'da lüks bir otelde 3 ay boyunca kayıtsız şekilde ağırlandıklarını ve aylık 4 bin lira harçlık aldığını söyledi.

Tunceli'de 2020 yılında Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada hareketli günler yaşanıyor.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Doku ile ilgili ulaşılan yeni deliller doğrultusunda çok sayıda isim gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "suç delillerini yok etme" gibi ağır suçlamalarla gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Abakarov'un annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Valinin koruma polisi Şükrü Eroğlu ve SIM kart verilerini sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, dönemin Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir yer alıyor.

ABD'de bulunan şüpheli Umut Altaş hakkında ise yakalama kararının ardından uluslararası kırmızı bülten çıkarıldı.

KİLİT İSMİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan "Suç delillerini yok etme" şüphesiyle Erzurum'da gözaltına alınan Eski Tunceli Valisi Sonel de adliyeye sevk edildi.

Sonel'in oğlunu korumak için davanın seyrini değiştirdiği iddia edilirken Sabah'ın haberine göre Zeinal Abakarov'un eski polis olan üvey babası Engin Yücer'in ifadesi ortaya çıktı. Baba Yücer, Doku'yu oğlunun kız arkadaşı olarak tanıdığını, en son 4 Ocak 2020'de evlerinde gördüğünü söyledi.

LÜKS OTELDE 3 AY KALMIŞLAR

Yücer; Doku'nun kaybolmasının ardından görev yerinin Asayiş'ten Koruma Şube'ye alındığını, izin alarak ailesiyle Elazığ'a gittiğini, Zeinal'ı ise komiser izniyle Rusya'ya gönderdiğini ifade etti.

Ardından İl Emniyet Müdürü'nün kendisine "Vali Bey'in selamı var, Zeinal'ı getir, hiçbir şey olmayacak" dediğini aktaran Yücer; ailece Belek'teki lüks bir otelde kayıt yapılmadan yaklaşık 3 ay kaldıklarını, ayrıca kendisine aylık 4 bin TL verildiğini belirtti.

