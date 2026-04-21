Sinsi tezgahı ifadesinde bir bir ifşa etti! Eski validen 5 yıldızlı otelde tatil, 4 bin lira harçlık...
Gülistan Doku davasında birçok isim tutuklanırken, genç kızın eski sevgilisinin polis olan üvey babası Engin Yücer'in ifadesi ortaya çıktı. Yücer, Doku'nun kaybolmasının ardından dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından Antalya'da lüks bir otelde 3 ay boyunca kayıtsız şekilde ağırlandıklarını ve aylık 4 bin lira harçlık aldığını söyledi.
- Gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler arasında dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı, erkek arkadaşının annesi ve eski polis olan üvey babası, Valinin koruma polisi ve SIM kart verilerini sildiği iddia edilen eski polis yer alıyor.
- Eski Tunceli Valisi de 'suç delillerini yok etme' şüphesiyle adliyeye sevk edildi.
- Erkek arkadaşının üvey babası Engin Yücer, Gülistan Doku'yu oğlunun kız arkadaşı olarak tanıdığını ve en son 4 Ocak 2020'de evlerinde gördüğünü belirtti.
- Yücer, kaybolma sonrası ailesiyle Belek'teki lüks bir otelde kayıt yapılmadan yaklaşık 3 ay kaldıklarını ve kendisine aylık 4 bin TL verildiğini ifade etti.
- ABD'de bulunan bir şüpheli hakkında ise uluslararası kırmızı bülten çıkarıldı.
Tunceli'de 2020 yılında Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada hareketli günler yaşanıyor.
ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Doku ile ilgili ulaşılan yeni deliller doğrultusunda çok sayıda isim gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "suç delillerini yok etme" gibi ağır suçlamalarla gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Abakarov'un annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Valinin koruma polisi Şükrü Eroğlu ve SIM kart verilerini sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, dönemin Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir yer alıyor.
ABD'de bulunan şüpheli Umut Altaş hakkında ise yakalama kararının ardından uluslararası kırmızı bülten çıkarıldı.
KİLİT İSMİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan "Suç delillerini yok etme" şüphesiyle Erzurum'da gözaltına alınan Eski Tunceli Valisi Sonel de adliyeye sevk edildi.
Sonel'in oğlunu korumak için davanın seyrini değiştirdiği iddia edilirken Sabah'ın haberine göre Zeinal Abakarov'un eski polis olan üvey babası Engin Yücer'in ifadesi ortaya çıktı. Baba Yücer, Doku'yu oğlunun kız arkadaşı olarak tanıdığını, en son 4 Ocak 2020'de evlerinde gördüğünü söyledi.
LÜKS OTELDE 3 AY KALMIŞLAR
Yücer; Doku'nun kaybolmasının ardından görev yerinin Asayiş'ten Koruma Şube'ye alındığını, izin alarak ailesiyle Elazığ'a gittiğini, Zeinal'ı ise komiser izniyle Rusya'ya gönderdiğini ifade etti.
Ardından İl Emniyet Müdürü'nün kendisine "Vali Bey'in selamı var, Zeinal'ı getir, hiçbir şey olmayacak" dediğini aktaran Yücer; ailece Belek'teki lüks bir otelde kayıt yapılmadan yaklaşık 3 ay kaldıklarını, ayrıca kendisine aylık 4 bin TL verildiğini belirtti.