Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı. Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu artarken, jandarma ve trafik ekipleri de kontrollerini sürdürüyor.

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesine kısa bir süre kala memleketlerinden dönüş yoluna geçen vatandaşlar, İstanbul yönünde trafik yoğunluğuna neden oldu. Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde akıcı yoğunluk gözlemlenirken, Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde sürücüler zaman zaman yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yer yer yoğunluk oluştu. Öte yandan otoyol ve D-100’ün Ankara istikametinde ulaşım normal seyrini koruyor.

BOLU VE KOCAELİ'DE YOĞUNLUK

Bolu'da otoyolun İstanbul istikameti Gerede, Yeniçağa, Köroğlu Rampası ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde yoğunluk sürüyor. D-100 kara yolunun Bolu Dağı İstanbul yönü, yoğunluğu azaltmak amacıyla gıda, ilaç, canlı hayvan ve akaryakıt taşıyan araçlar hariç ağır tonajlı araçlara kapatıldı. Bu araçlar Elmalık mevkisinden kent merkezindeki park alanlarına yönlendiriliyor.

Kocaeli kesiminde ise Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarında İstanbul yönünde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Anadolu Otoyolu’nun Gültepe mevkisi, Bekirdere rampası ve Hatipköy kesimlerinde trafik zaman zaman yavaşlayarak yoğunluğa neden oluyor.

Otoyol jandarma ekipleri, sürücüleri hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası