Tekirdağ'da arkadaşlarıyla kahve içmeye gidiyordu! Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Ağustos 2024 10:14 - Güncelleme: 6 Ağustos 2024 10:31 - Güncelleme:

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Tekirdağ’da arkadaşlarının yanına kahveye içmeye giden Şaban Gürsoy direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Sürücünün dengesini kaybedip kaldırıma çıktığı anlar ise kameraya yansıdı. 41 yaşındaki sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.