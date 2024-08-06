Tekirdağ'da arkadaşlarıyla kahve içmeye gidiyordu! Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ’da arkadaşlarının yanına kahveye içmeye giden Şaban Gürsoy direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Sürücünün dengesini kaybedip kaldırıma çıktığı anlar ise kameraya yansıdı. 41 yaşındaki sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olay, akşam saatlerinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Şeyh Sinan Mahallesinde meydana geldi. Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden 41 yaşındaki Şaban Gürsoy idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanması sonrası kaldırıma çıktı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şaban Gürsoy'a ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü Gürsoy, sağlık görevlilerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından Gürsoy'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Beyaz eşya tamirciliği yapan Şaban Gürsoy'un arkadaş ziyaretine kahve içmek için yola çıktığı ifade edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı