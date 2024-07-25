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TEM kenarında çürümüş kadın cesedi bulundu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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TEM kenarında çürümüş kadın cesedi bulundu!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 87 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Yıldırım bir aydır kayıp olarak aranıyor. Kadını arama çalışmaları sırasında çürümüş bir ceset bulundu. Cesedin kimliği henüz tespit edilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’nde yaşayan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Yıldırım, 28 Haziran'da kaybolmuştu. Ailesinin yaptığı kayıp başvurusu üzerine ekipler arama çalışmaları başlatılmıştı.

27 gündür bulunamayan Emine Yıldırım'ın arama çalışmalarına bugün İstanbul'dan gelen ekipler de dahil oldu. Hassas burunlu köpek Zeyna'nın da katıldığı arama çalışmaları sırasında TEM Otoyolu'ndaki yeşillik alanda çürümüş bir ceset bulundu.

TEM kenarında çürümüş kadın cesedi bulundu! - 1. Resim

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu noktada geniş çaplı araştırma yaptı. Yapılan incelemenin ardından ceset, kimliğinin belirlenmesi için adli tıpa gönderilmek üzere morga kaldırıldı.

TEM kenarında çürümüş kadın cesedi bulundu! - 2. Resim

Annesi kaybolan Hasan Yıldırım da olay yerine geldi, ancak cesedin tanınmaz halde olması sebebiyle kendisine kesin bilgi verilemedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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