Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un ardından bir uyarı da İstanbul Valiliği’nden geldi. Valilik, bu gece saatlerinden sonra, Çarşamba günü sabahı itibariyle 19 ilçesinde karla karışık yağmur görüleceğini açıkladı. İstanbul’da hava sıcaklığının merkezde 3, yüksek kesimlerde ise sıfır dereceye inmesi bekleniyor.

İstanbul’da ne zaman kar yağışının başlayacağına dair uzmanlardan görüşler gelmeye devam ederken İstanbul Valiliği’nden flaş bir açıklama geldi. Valilik, bu gece saatlerinden itibaren kent genelinde sulu kar yağışının etkili olacağını bildirdi. Valilik, 19 ilçeyi sıralayarak sıcaklıkları düşeceğini belirtti.

Yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yağmur şeklinde başlayacağı daha sonra ise kar yağışına döneceği ifade edildi.

Valilik İstanbul’da kar başlangıcı için saat verdi! Listede 19 ilçe var

19 İLÇE HANGİSİ?

Valiliğin açıklamasına göre kar yağışının beklendiği 19 ilçe ise şöyle;

Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile.

SAATTE 60 KİLOMETRELİK RÜZGAR UYARISI

Öte yandan İstanbul’da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden, akşam saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeybatı yönlere dönerek etkisini göstereceği açıklandı. Rüzgarın saatteki hızı ise 40–60 kilometre olarak işaret edildi.

AKOM’DAN ‘SIFIR DERECE’ UYARISI

Bugün bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM) gelmişti. AKOM, 31 Aralık Çarşamba günü kent genelinde sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yağışlı bir hava beklendiğini, sıcaklıkların 5 derece civarında seyredeceğini belirtmişti. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 0 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.

AKOM raporuna göre, 1 Ocak Perşembe günü İstanbul’da en düşük hava sıcaklığı -1 dereceye kadar gerileyecek. Günün en yüksek sıcaklığı ise 4 derece civarında olacak. Yağış miktarı ise 1 ila 4 kg/m² arasında olacak.

SAĞANAK, FIRTINA, KAR… UYARILAR PEŞ PEŞE

Öte yandan Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altına girmişken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde yeni bir uyarı daha geldi. Meteoroloji, bazı bölgeler için kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji’nin son raporuna göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Ağrı, Van, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt’te kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.

Öte yandan Perşembe günü Batman ve Siirt'te kuvvetli olması beklenen kar yağışlarının, diğer illerde etkisini azaltarak devam edeceği öngörülüyor.

Gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batısında beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, 1500 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hatay'da yarın kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Hatay'ın yüksekleri, Adana'nın kuzeyinin yüksekleri ve Osmaniye'nin yükseklerinde kuvvetli kar bekleniyor. Kahramanmaraş ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde görülecek yağışların, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybederek perşembe günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, perşembe günü ilk saatlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde sel, su baskını, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

