Valiliktan günübirlik tekne ve yatları ilgilendiren karar: Yasak geliyor!

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nın Anadolu ve Avrupa kıyılarıyla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. "İstanbul Boğazı kıyı alanlarında günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler ve gezi amaçlı işletme belgeli ticari yatların faaliyetlerinin düzenlenmesi hakkında karar" alındı.

İstanbul Boğazı'nın, doğal, tarihi ve coğrafi özellikleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde stratejik öneme sahip olduğu, denizcilik faaliyetlerinin yoğun bir şekilde gerçekleştiği bir bölge olduğunun belirtildiği kararda, ancak son dönemde izinsiz kıyı kullanımları, denetimsiz elektrik temini, altyapı eksiklikleri ve kontrolsüz faaliyetler sebebiyle can ve mal güvenliği ile kamu düzeni açısından ciddi riskler meydana geldiği kaydedildi.

Bu çerçevede yangın riski, kaçak elektrik kullanımı, izinsiz yakıt ikmali ve yetersiz teknik altyapıların önemli güvenlik sorunlarına yol açtığına işaret edilen kararda, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/B ve 66. maddeleri 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu Deniz Turizmi Yönetmeliği Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği 618 sayılı Limanlar Kanunu ve ilgili Uygulama Yönetmeliği 2872 sayılı Çevre Kanunu 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ile Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Valiliğimiz, kıyı ve sahil alanlarında kamu düzenini, çevre sağlığını ve canmalseyir güvenliğini sağlamakla yükümlüdür" dedi.

ARTIK YOLCU İNDİRİP BİNDİRMEK YASAK

Bu kapsamda, İstanbul Boğazı’ndaki deniz turizmi faaliyetlerinin düzenli, yasal ve güvenli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla çeşitli kararlar alındığı belirtildi. İzinsiz kıyı yapılarının indirme ve bindirme yeri olarak kullanımının yasaklandığının belirtildiği kararda, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü) tarafından İstanbul Boğazı’nın Anadolu ve Avrupa kıyılarında işletme izni verilmeyen kıyı yapıları (iskele, rıhtım, tonoz vb.) üzerinde tam boyu 24 metre ve üzeri boyda; günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler gezi amaçlı işletme belgeli ticari yatlar tarafından yolcu indirme bindirme faaliyeti gerçekleştirilmesi yasaklanmıştır.

Bu faaliyetlerin kıyı tesisi işletme izni olan yerlerde yürütülmesi sağlanacaktır. İstanbul Boğazı Anadolu ve Avrupa kıyılarında bağlama ve barınma yaparak büyüklükleri itibarıyla gerek deniz trafiği, gerekse karada trafik yoğunluğu yapan ve kıyı tesisi izni bulunmayan yerlerden usulsüz biçimde elektrik, su ve atık alımı gibi altyapı hizmetlerinden yararlandığı tespit edilen tam boyu 24 metre ve üzeri günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler, gezi amaçlı işletme belgeli ticari yatlar için, İstanbul Boğazının Avrupa ve Anadolu kıyılarında kıyı tesisi işletme izni olan yerler barınma ve bağlama alanı olarak belirlenmiştir. Bu teknelerin kıyı tesisi işletme izni bulunmayan yerlerde yasadışı bağlama ve barınma yapmaları yasaklanmıştır" denildi.

8 EYLÜL İŞARET EDİLDİ

Kararların 8 Eylül 2025 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak kararın etkin uygulanması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı, İMEAK Deniz Ticaret Odası, başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşların, valilik koordinasyonunda eşgüdüm içinde hareket edecekleri belirtildi.

Valilik bünyesinde kurulacak olan Kıyı Alanları Faaliyet Denetim Komisyonu tarafından düzenli denetimler gerçekleştirileceğinin belirtildiği kararda, "Yukarıda tanımlanan alanlarda, karar kapsamına giren deniz taşıtlarının boşaltacağı kıyı alanlarına hangi boyda olursa olsun hiçbir deniz aracının bağlanmaması, bu alanların boş kalması sağlanacaktır. Bu karara aykırı faaliyetlerde bulunan deniz turizmi araçları ve işletmecileri hakkında 618 sayılı Limanlar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve diğer ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari yaptırımlar yetkili birimlerce yapılan tespitler doğrultusunda Bölge Liman Başkanlığı tarafından derhal ve istisnasız uygulanacaktır. Bu karar Kamu düzeninin ve asayişin sağlanması, can ve mal güvenliğinin temini, yangın ve çevresel risklerin önlenmesi, altyapı güvenliğinin sağlanması, deniz turizmi faaliyetlerinin yasal, çevreci ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesi amaçları doğrultusunda alınmış olup, İstanbul ili sınırları içindeki tüm kıyı yapılarında uygulanacaktır. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler bu karara uymakla yükümlüdür" denildi.