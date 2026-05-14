Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta Ali ez-Zeydi başbakanlığındaki yeni hükümetin parlamentodan güvenoyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı. Açıklamada Türkiye’nin, Irak’ın istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceği vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Irak’ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin bugün Irak Temsilciler Meclisinden güvenoyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyor, Başbakan Zeydi’ye bu kritik görevinde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

"DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK" VURGUSU

Açıklamada, yeni hükümetin Irak’ın istikrarı, refahı ve bölgeyle entegrasyonu için önemli adımlar atmasının beklendiği belirtilerek, Türkiye’nin bu süreçte Irak’a destek vermeye devam edeceği vurgulandı.

Türkiye ile Irak arasında köklü bağlar bulunduğu hatırlatılan açıklamada, iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda geliştirilmesi yönündeki kararlılığın sürdüğü ifade edildi.

