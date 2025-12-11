Gelinim Mutfakta’da haftanın üçüncü günü tamamlanırken gözler günün birincisine ve çeyrek altını kazanan yarışmacıya çevrildi. 11 Aralık tarihli puan tablosu merak edilirken Miyase, Tuğba, Kader ve Güllüşah arasındaki kıyasıya rekabet izleyici tarafından yakından takip ediliyor.

Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta’da gelinler mutfakta hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Aslı Hünel’in sunumuyla ilerleyen yarışmada bugün yapılan tabaklar, kayınvalideler ve sunucudan aldığı puanlarla değerlendirildi. Çeyrek altını kimin kazandığı ve 11 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu sorgulanıyor.

11 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta’nın 11 Aralık tarihli yeni bölümünde gelinler verilen tarif üzerinden en doğru tabağı hazırlamak için yarışıyor. Kayınvalidelerin verdiği puanlar günün birincisi belli olacak. Programda her gün olduğu gibi en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi olacak. Gelinler bugün Çerkez Mantısı tarifiyle yarışıyor.

11 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu! Kim birinci oldu?

11 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Günün puan tablosu, kayınvalidelerin verdiği değerlendirmeler ile netleşiyor. Gelinler "Çerkez Mantısı" tarifini en iyi şekilde yaparak günün kazanan ismi olmak istiyor. Günü yüksek puanlarla kapatan gelinler haftalık puan tablosunda ilk sıraya yerleşerek 10 altın bileziğin sahibi olma şansını elde etmek istiyor. 11 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu açıklanmadı ancak dünün puanları şu şekildeydi:

Kader:18

Miyase:15

Tuğba:14

Güllüşah:5

ÇERKEZ MANTISI NASIL YAPILIR?

Hamur için un, 2 yumurta, tuz ve ılık suyu karıştırıp yoğurun, 15 dakika dinlendirin. Patatesleri haşlayıp sıcakken ezin; içine margarin, tuz ve pul biber ekleyin.

Hamurdan iki beze yapıp ilkini açın, kare kare kesin. Her kareye patatesli içten koyup muska şeklinde kapatın. Mantıların yapışmaması için yağlı kağıt üzerine dizin.

Geniş bir tencerede tuzlu suyu kaynatın, mantıları ekleyip çok fazla pişirmeden haşlayın ve süzün.

Sosu için soğan ve sarımsağı yağda kavurun, pul biber ekleyip ocaktan alın. Mantıların üzerine gezdirip karıştırın.

