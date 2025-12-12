Gelinim Mutfakta 12 Aralık Cuma bölümünde heyecan doruktaydı. 10 altın bileziği kazanan, elenen isim ve günün birincisi netleşiyor. Tuğba, Miyase, Kader ve Güllüşah arasındaki kıyasıya rekabet izleyiciyi ekran başına kilitledi. 12 Aralık Gelinim Mutfakta bilezikleri kazanan isim belli oluyor.

Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta 12 Aralık 2025 tarihli bölümde kimlerin yüksek puanlar aldığı, çeyrek altını ve bilezikleri kazanan isimler merak ediliyor. Aslı Hünel'in sunumuyla gerçekleşen programda gelinler kaynanalardan yüksek puan alabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi.

12 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 12 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde, Tuğba, Miyase, Kader ve Güllüşah arasında birincilik yarışında son güne gelindi. Puan durumuna göre elenen isim bugün belli olurken 10 bileziği kazanmak için Gelinim Mutfakta programında gelinler, en iyi yemeği yapmak için maharetlerini sergiledi. Hafta içinde özellikle Tuğba ve Miyase’nin aldığı yüksek puanlar dikkat çekerken, bileziklerin hangi geline gideceği 12 Aralık puanlamasının ardından kesinleşecek.

12 Aralık Gelinim Mutfakta bilezikleri kazanan isim bölümün ardından haberimizde yer alıyor.

12 Aralık Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı, elenen isim belli oldu mu? Puan durumu takip ediliyor

12 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Haftanın son gününde bileziklerin kazan ismin yanı sıra yarışmaya veda edecek gelin de belli oluyor. Günlük puanların yanı sıra haftalık toplam sıralamada en düşük puanı alan gelin, Gelinim Mutfakta’ya veda ediyor. Elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

12 Aralık Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı, elenen isim belli oldu mu? Puan durumu takip ediliyor

12 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Hafta boyunca açıklanan puanlar yarışmanın seyrini belirledi. Bugün hem 8-12 Aralık puan tablosu ve günün puan durumu belli olacak. Bölümün ardından haberimizde yer alacak.

12 Aralık Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı, elenen isim belli oldu mu? Puan durumu takip ediliyor

Dünün puanları ise şöyleydi:

Tuğba: 20

Miyase: 15

Kader: 9

Güllüşah: 9

Haberle İlgili Daha Fazlası