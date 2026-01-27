Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta’da 27 Ocak 2026 Salı günü rekabet yine ön plandaydı. Gün sonunda çeyrek altını kazanan gelin ve günün puan tablosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu hafta Tuğba'nın birlikte yarıştığı kayınvalide Menekşe'nin programdan diskalifiye edilmesiyle gerilim tırmandı. Bu kapsamda programdaki puan durumu ve birinci olan isim yakından takip ediliyor.

Haftanın ikinci gününde ekranlara gelen Gelinim Mutfakta’da gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Önceki bölümde yaşanan gelişmelerin ardından gözler, 27 Ocak Salı gününe ait sonuçlara çevrildi.

27 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

27 Ocak 2026 Salı günü yayınlanan bölümde gelinler, verilen menüyü eksiksiz ve lezzetli şekilde hazırlamak için yarıştı. Gün boyunca yapılan puanlamaların ardından günün birincisi ve çeyrek altının sahibi merak konusu oldu. Programın sona ermesinin ardından çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu netleşecek. Günün birincisi ve kazanan isim belli olduktan sonra haberimiz güncellenecektir.

27 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

27 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASIL?

Gelinim Mutfakta’da puan durumu, kayınvalidelerin tabaklara verdiği puanlar doğrultusunda belirleniyor. Günün birincisi olan gelin çeyrek altını kazanırken haftalık puan durumunda zirvede yer alan isim 10 altın bileziğin sahibi oluyor. 27 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu bölümün ardından belli olacak.

27 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

BESLEYİCİ PİRİNÇ TOPLARI TARİFİ

Gelinler bugün, "Besleyici Pirinç Topları" tarifiyle tezgah başına geçti. İşte tarifin detayları:

2 su bardağı pirinç

4 su bardağı su

1 çay bardağı

kaşar peyniri

1 çay bardağı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1-2 yemek kaşığı un

Dış kaplaması için:

1 buçuk su bardağı galeta unu

1 çay bardağı un

1 adet yumurta

İç dolgusu için:

500 gram kuşbaşu et

1 çaykaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 adet kuru soğan

Yapılışı;

Tüm malzemeleri karıştırıp yoğurun.

Ceviz büyüklüğünde toplar yapıp tavada tereyağı ile kızartın. Afiyet olsun!

İLGİLİ HABERLER HABERLER 26 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu açıklandı

Haberle İlgili Daha Fazlası