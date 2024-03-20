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Anayasa Mahkemesi Başkanı kaç yıllığına seçilir? Anayasa Mahkemesi Başkan seçimi nasıl yapılır?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Anayasa Mahkemesi Başkanı kaç yıllığına seçilir? Anayasa Mahkemesi Başkan seçimi nasıl yapılır?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Anayasa Mahkemesi'nde seçim tarihi belli oldu. Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) 12 yıllık Zühtü Arslan dönemi yarın sona eriyor. Bu kapsamda, 21 Mart, Anayasa Mahkemesinin yeni başkanını seçmek için yapılacak seçim tarihi olarak belirlendi. Peki, Anayasa Mahkemesi Başkanı kaç yıllığına seçilir? Anayasa Mahkemesi Başkan seçimi nasıl yapılır? İşte detaylar...

Anayasa Mahkemesi'nde, Arslan'ın görev süresinin dolacağı 20 Nisan'dan 2 ay öncesi olan 20 Şubat'ta başkanlık seçimi süreci başlamış, seçimin tarihi ise 21 Mart olarak belirlendi. Peki, Anayasa Mahkemesi Başkanı kaç yıllığına seçilir? Anayasa Mahkemesi Başkan seçimi nasıl yapılır?

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKAN SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Anayasa Mahkemesi onbeş üyeden kurulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer.

Anayasa Mahkemesi Başkanı kaç yıllığına seçilir? Anayasa Mahkemesi Başkan seçimi nasıl yapılır? - 1. Resim

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI KAÇ YILLIĞINA SEÇİLİR?

Başkan ve başkanvekilleri, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve Başkanvekili üyeler arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla dört yıl için seçilirler. (2) Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ NE KADAR?

Anayasa Mahkemesi üyeleri oniki yıl için seçilirler. Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez. Anayasa Mahkemesi üyeleri altmışbeş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. Zorunlu emeklilik yaşından önce görev süresi dolan üyelerin başka bir görevde çalışmaları ve özlük işleri kanunla düzenlenir.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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