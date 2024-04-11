Anneye babaya kardeşe eşe bayram mesajları 2024... Dualı, ayetli Ramazan Bayramı mesajları

Instagram, Facebook, WhatsApp üzerinden paylaşılan Ramazan mesajları arama motorlarında sorgulanıyor. Ramazan Bayramı, İslam aleminin en önemli bayramlarından biridir. Bu özel günü, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Resimli, kısa ve uzun Ramazan Bayramı 2024 sözleri ile mesajları haberimizde...

Bayram günlerinde, sevdiklerinize, akrabalarınıza ve arkadaş çevrenize resimli Ramazan Bayramı mesajları göndermek için vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Ramazan Bayramı mesajını SMS ya da WhatsApp yoluyla gönderebilirsiniz. Ramazan Bayramı kutlama, tebrik mesajları ve sözleri 2024 ayetli, hadisli, dualı, kısa Ramazan Bayramı mesajları şöyle...

RAMAZAN BAYRAMI SMS MESAJ ÖRNEKLERİ 2024

En yakın arkadaşım, Ramazan Bayramınızı kutlarım. Umarım bu bayram sevdiklerinizle beraber huzurlu ve mutlu geçer. Sevgilerimle.

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara. Ramazan Bayramınızı kutlar, küçüklerin ellerinden, büyüklerin gözlerinden öperim.

Canım babam, Ramazan Bayramını kutlarım. Nice mutlu bayramlar geçirmenizi dilerim. Sevgilerimle

Şeker tadında bir Ramazan Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dilerim.

Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.

Bayramın dili yok. Olsaydı insanoğluna ‘barışın, affedin ve sevin' derdi. Siz bu sessiz çağrıya kulak verin. Bayramınız kutlu olsun.

Gönlümün en güzel müjdesi olan seninle Ramazan Bayramını kutlamanın sevinci içindeyim. Eşim, dualarımızın kabul olduğu, huzur dolu bir bayram geçirmen dileğiyle, seni seviyorum.

Seninle her anı özel olan günlerden biri olan Ramazan Bayramında beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sevgilim, dualarımızın sevgimizle buluştuğu, nice mutlu bayramlara birlikte kavuşmayı diliyorum.

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dilerim