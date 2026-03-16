2026 yılında Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Bayram hazırlıklarını tamamlamak ve resmi işlerini halletmek isteyen birçok kişi ''Arefe günü noterler, bankalar açık mı, kargolar çalışıyor mu?'' sorusuna cvap aramaya başladı.

2026 yılında Ramazan Bayramı tatili arefe günü yarım günle başlayacak. Bayramın birinci günüyle birlikte kamu kurumları kapalı olacak. Resmi tatil takvimine göre vatandaşlar ve bazı kurumlar arefe günü öğleden sonra başlayacak şekilde toplam 3,5 gün tatil yapmış olacak. Peki, arefe günü noterler, bankalar açık mı, kargolar çalışıyor mu?

Arefe günü noterler, bankalar açık mı, kargolar çalışıyor mu? 19 Mart Perşembe kurumların çalışma takvimi gündemde!

AREFE GÜNÜ NOTERLER, BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe günü resmi takvimde yarım gün tatil olarak uygulanacak. Bankalar ve noterler sabah saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Öğle saatine kadar vatandaşlar bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek ve noterlerde işlem yapılabilecek. Yarım gün tatil uygulaması nedeniyle öğleden sonra bankalar ve noterler kapalı olacak.

Arefe günü noterler, bankalar açık mı, kargolar çalışıyor mu? 19 Mart Perşembe kurumların çalışma takvimi gündemde!

AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü kargoların çalışma saatleri firmadan firmaya göre değişkenlik gösterirken, çoğunlukla yarım gün çalışma düzeni uygulanıyor.

19 Mart Perşembe günü sabah saatlerinde kargo kabulü ve sınırlı dağıtım işlemleri yapılabilecek. Öğleden sonra ise birçok kargo firması hizmet vermeyi durduracak. Bayram süresi boyunca ise kargo firmalarının büyük bölümü kapalı olacak.

Arefe günü noterler, bankalar açık mı, kargolar çalışıyor mu? 19 Mart Perşembe kurumların çalışma takvimi gündemde!

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Arefe günü olan 19 Mart Perşembe yarım gün resmi tatil kapsamında olacak. 20-21-22 Mart bayramın 3 günü ise tam gün tatil.

