ATA AÖF bahar dönemi sınavları 27 - 28 Nisan tarihlerinde yapılacak

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Nisan 2024 02:07 - Güncelleme: 5 Nisan 2024 02:08 - Güncelleme:

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ATA AÖF bahar dönemi sınavlarına dair detaylar merak ediliyor. Öğrenciler sınav yerlerini araştırmaya başladı. Peki, ATA AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman 2024? ATA AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar...