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Haberler > Haberler > ATA AÖF bahar dönemi sınavları 27 - 28 Nisan tarihlerinde yapılacak

ATA AÖF bahar dönemi sınavları 27 - 28 Nisan tarihlerinde yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ATA AÖF bahar dönemi sınavları 27 - 28 Nisan tarihlerinde yapılacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATA AÖF bahar dönemi sınavlarına dair detaylar merak ediliyor. Öğrenciler sınav yerlerini araştırmaya başladı. Peki, ATA AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman 2024? ATA AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar...

2024 nisan ATA AÖF sınav takvimine dair detaylar arama motorlarında sorgulanıyor. ATA AÖF bahar dönemi nisan ayında başlıyor. ATA AÖF sınavları ne zaman? Sınav giriş yerleri belgeleri açıklandı mı?

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI

ATA AÖF sınav giriş yerleri merak konusu oldu. 2023-2024 Eğitim yılının ATA AÖF Güz Dönemi sınavları sona erdi.  ATA AÖF Bahar Dönemi sınavları başlıyor. 

ATA AÖF bahar dönemi sınavları 27 - 28 Nisan tarihlerinde yapılacak - 1. Resim

ATA AÖF Bahar Dönemi ara sınavları I.Oturum 27 Nisan 2024 Saat 09.30,  II.Oturum 27 Nisan 2024 Saat 14.00, III.Oturum 28 Nisan 2024 Saat 14.00'de uygulanacak. 

ATA AÖF Bahar Dönemi final sınavları I.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 09.30, II.Oturum 01 Haziran 2024 Saat 14.00
III.Oturum 02 Haziran 2024 Saat 15.00'de gerçekleşecek.

ATA AÖF bahar dönemi sınavları 27 - 28 Nisan tarihlerinde yapılacak - 2. Resim

ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Atatürk Üniversitesi sınavlarına az bir zaman kala öğrenciler, sınav yerlerini gündemine aldı. ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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