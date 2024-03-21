Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay alım şartları, ne iş yapar araştırılıyor. İşte, detaylar...

Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubaylarına dair konular gündeme geldi. Bando Astsubay alım şartları nelerdir, görevleri araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

BANDO ASTSUBAY ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

Bando Astsubay alım şartları arasında ilk olarak Türk vatandaşı olmak yer alıyor. Astsubay Meslek Yüksek okuluna girmek için gün ve aya bakılmaksızın en fazla 21 yaş veya daha küçük olunmalıdır.

ÖSYM tarafından düzenlene MSÜ sınavını katılmış ve belirlenen taban puanın alınmış olması gerekmektedir.

MSÜ sınavından çağrı için gerekli taban puanı alan adaylar MSÜ Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na başvuran adaylar müzik yeteneği ve müzik bilgisi seviye tespit sınavına alınırlar.