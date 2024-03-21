Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Bando Astsubay alım şartları nelerdir?

Bando Astsubay alım şartları nelerdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bando Astsubay alım şartları nelerdir?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay alım şartları, ne iş yapar araştırılıyor. İşte, detaylar...

Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubaylarına dair konular gündeme geldi. Bando Astsubay alım şartları nelerdir, görevleri araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

BANDO ASTSUBAY ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

Bando Astsubay alım şartları arasında ilk olarak Türk vatandaşı olmak yer alıyor. Astsubay Meslek Yüksek okuluna girmek için gün ve aya bakılmaksızın en fazla 21 yaş veya daha küçük olunmalıdır. 

ÖSYM tarafından düzenlene  MSÜ sınavını katılmış ve belirlenen taban puanın alınmış olması gerekmektedir. Bando Astsubay alım şartları nelerdir? - 1. Resim

MSÜ sınavından çağrı için gerekli taban puanı alan adaylar MSÜ Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na başvuran adaylar müzik yeteneği ve müzik bilgisi seviye tespit sınavına alınırlar.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bando Astsubay silah taşır mı? - HaberlerBando Astsubay silah taşır mı?Kemal Sunal Müzesi nerede? Kemal Sunal Müzesi yol tarifi - HaberlerKemal Sunal Müzesi nerede? Kemal Sunal Müzesi yol tarifiZühtü Arslan kimdir? AYM eski başkanı Zühtü Arslan hayatı ve biyografisi - HaberlerZühtü Arslan kimdir? AYM eski başkanı Zühtü Arslan hayatı ve biyografisiAYM yeni başkanı Kadir Özkaya kimdir? Kadir Özkaya hayatı ve biyografisi - HaberlerAYM yeni başkanı Kadir Özkaya kimdir? Kadir Özkaya hayatı ve biyografisiMSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024 - HaberlerMSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024Odine hisse 21 Mart perşembe günü işlem görecek - HaberlerOdine hisse 21 Mart perşembe günü işlem görecekAysu Türkoğlu kimdir, kaç kilometre yüzdü? Aysu Türkoğlu hayatı ve biyografisi - HaberlerAysu Türkoğlu kimdir, kaç kilometre yüzdü? Aysu Türkoğlu hayatı ve biyografisiSuna Selen kimdir, kaç yaşında? Suna Selen hayatı ve biyografisi - HaberlerSuna Selen kimdir, kaç yaşında? Suna Selen hayatı ve biyografisiAnkara Valiliği okullar tatil mi? Ankara kar tatili mi? - HaberlerAnkara Valiliği okullar tatil mi? Ankara kar tatili mi?Survivor iletişim ödülünü kim kazandı, hangi takım? 20 Mart Survivor iletişim ödülü ne? - HaberlerSurvivor iletişim ödülünü kim kazandı, hangi takım? 20 Mart Survivor iletişim ödülü ne?
Sonraki Haber Yükleniyor...