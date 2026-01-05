2026 Ocak-Temmuz dönemi bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yeniden belirlenecek. Gözler TÜİK’in açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verilerine ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelecek resmi duyuruya çevrildi.

Bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlüler için 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak yeni ücret merak konusu oldu. Bedelli askerlik bedeli, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur aylık katsayısına göre güncelleniyor. 2025’in ikinci yarısında 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak uygulanan tutar, 5 Ocak’ta açıklanacak memur zammı sonrası yeniden hesaplanacak. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının belirlenmesiyle birlikte bedelli askerlik ücretinin artması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2026’DA NE KADAR OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılının ikinci yarısında bedelli askerlik tutarının Temmuz-Aralık 2025 dönemi için bedeli 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak belirlenmişti. Memur maaşlarına yapılacak zam oranının kesinleşmesiyle birlikte bu tutar güncellenecek.

Bedelli askerlik ücreti, yüzde 18,60 zam sonrası 280.850,64 TL’den 333.088,86 TL’ye yükseldi. Nihai rakam, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından yeni başvurular bu tutar üzerinden alınacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi bedelli askerlik ücreti, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileri sonrası netleşecek. Memur maaş zam oranlarının kesinleşmesiyle birlikte bedelli askerlik ücretine esas olan memur aylık katsayısı da güncellenmiş olacak.

Bu sürecin ardından resmi rakamı Milli Savunma Bakanlığı duyuracak. Resmi açıklamanın yapılmasıyla birlikte e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden yapılacak başvurularda yeni ücret geçerli olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİT YAPILIYOR MU?

Bedelli askerlik ücreti için taksit imkanı bulunmuyor. 7179 sayılı Askeralma Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri gereği bedelli askerlik bedeli peşin olarak ödeniyor.

Başvurusu onaylanan yükümlüler, ödemelerini belirlenen bankalar aracılığıyla veya defterdarlıklar üzerinden tek seferde gerçekleştirmek zorunda. Ücretin süresi içinde yatırılmaması durumunda bedelli askerlik başvurusu geçersiz sayılıyor.

