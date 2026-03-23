Dini günler takvimine göre 2027 Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri netleşti. 2026 Ramazan ayının sona ermesiyle önümüzdeki yıl oruç ibadetini yerine getirecek milyonlarca kişi başlangıç ve bitiş tarihlerini şimdiden araştırmaya başladı. Peki, Bir sonraki Ramazan ne zaman başlayacak?

2026 Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte gözler bir sonraki yılın takvimine çevrildi. Hicri takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün geriye gelen Ramazan ayının 2027 yılında hangi tarihlere denk geldiği belli oldu.

BİR SONRAKİ RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2027 yılında Ramazan ayı, 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Bu tarih aynı zamanda Hicri takvimde 1 Ramazan 1448’e denk geliyor. Böylece oruç ibadeti, kış mevsimine denk gelecek.

Hicri takvimin miladi takvime göre daha kısa olması nedeniyle Ramazan ayı her yıl yaklaşık 10-11 gün daha erken başlıyor. Bu nedenle 2026 yılında daha geç tarihlere denk gelen Ramazan, 2027’de Şubat ayına kaymış durumda.

2027 RAMAZAN AYI TARİHLER

8 Şubat 2027 başlayan Ramazan ayında Kadir Gecesi, 5 Mart 2027 Cuma günü idrak edilecek. Ramazan ayının en önemli gecelerinden biri olarak kabul edilen bu gece, ibadet açısından özel bir anlam taşıyor. Ramazan ayı ise 8 Mart'ta sona erecek.

2027 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ VE GÜNLERİ

Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü | 9 Mart 2027 Salı

Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü | 10 Mart 2027 Çarşamba

Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü | 11 Mart 2027 Perşembe

