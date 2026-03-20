İngiltere Premier Lig’in 31. haftasında Bournemouth-Manchester United karşılaşması sahne alacak! Ligde kritik dönemece girilirken futbolseverler ''Bournemouth-Manchester United maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?'' sorularına cevap arıyor.

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonunda Manchester United 54 puanla 3. sırada yer alırken, Bournemouth ise 41 puanla 10. sırada. Ev sahibi Bournemouth’un üst sıralama yükselme mücadelesi bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Bournemouth-Manchester United maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? İşte canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11'ler...

BOURNEMOUTH - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

İngiltere’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Bournemouth ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin yakından takip edeceği Bournemouth-Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma Vitality Stadyumu’nda oynanacak.

BOURNEMOUTH - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Bournemouth-Manchester United maçı 20 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek. Karşılaşma bu akşam saat 23.00'te başlayacak.

BOURNEMOUTH - MANCHESTER UNITED MUHTEMEL 11

Bournemouth: Petrović, Smith, Hill, Senesi, Truffert, Christie, Scott, Rayan, Kroupi, Tavernier, Evanilson

Manchester United: Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Shaw, Casemiro, Mainoo, Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo

Haberle İlgili Daha Fazlası