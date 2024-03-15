Bu akşam Survivor var mı? 15 Mart Cuma TV8 yayın akışı
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Survivor bu akşam, 15 Mart Cuma yok. | Survivor All Star 2024 yarışması yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Tv8 ekranlarında serüveni devam eden Survivor'da bugün var mı yok mu araştırılıyor. 15 Mart Cuma TV8 yayın akışına göre Survivor var mı yok mu İşte, detaylar...
Bu akşam Survivor var mı? 15 Mart Cuma TV8 yayın akışında Survivor yer alıyor mu araştırılmakta. Haftanın belli günleri TV8'de ekrana gelen Survivor 2024 All Star yarışması severek takip ediliyor.
BU AKŞAM SURVİVOR VAR MI?
TV8 yayın akışında bu akşam Survivor yer almıyor. Survivor All Star yarışması cuma günleri yayınlanmıyor. Onun yerine aynı saatte Cem Davran'ın sunduğu Çarkıfelek yarışması yayınlanıyor.
SURİVİVOR HANGİ GÜNLER VAR?
Survivor, cuma günü hariç her gün ekrana geliyor. Cumartesi günleri haftanın ilk dokunulmazlığı oynanan yarışma; Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yayınlanıyor.
15 MART TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 Çarkıfelek
22.45 Cevap Ver Türkiye
00.45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular