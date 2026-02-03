Bursa Büyükşehir'in mazot desteği başvuruları başladı. Mazot desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşların Çiftçilerin, 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olması ve ÇKS sahibine ait traktör ruhsatının bulunması şartı aranıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere yönelik sağlanan mazot desteği için başvurular başladı. Tarımsal üretimi desteklemek ve üreticilerin artan girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla verilen destek, 2026 yılında yüzde 100 hibeli olarak 5 bin liraya yükseltildi. Peki, mazot desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, şartlar neler? İşte adım adım başvuru süreci…

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Mazot desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin 2 Şubat'ta başlayan başvurularını 1 Mart'a kadar yapması gerekiyor. Çiftçilerin, 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olması ve ÇKS sahibine ait traktör ruhsatının bulunması şartı aranıyor.

MAZOT DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, www.bursa.bel.tr/kirsaldestek adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilirken, değerlendirmelerin ardından sonuçlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başvuru sahiplerine bildirilecek.

Hak sahiplerine 5 bin liralık mazot desteği sağlanacak kırsal kalkınma programıyla, üreticilerin ekonomik yükünün hafifletilmesi ve bitkisel üretimin artırılması hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla geçen yıl hayata geçirdikleri "Mazot Desteği" projesinde bu yıl destek miktarını 5 bin liraya çıkardıklarını söyledi. Üreticilerin ilkbahar ekim döneminde yakıt maliyetlerini hafifletmeyi amaçladıklarını dile getiren Bozbey, kırsalda tarlaların boş kalmasını istemediklerini, ellerinden geldiğince üretmek isteyen çiftçilerin yanında olacaklarını kaydetti.

