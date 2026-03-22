Bursa su kesintisi listesi 22-23 Mart için duyuruldu. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kentin farklı ilçelerinde arıza onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle planlı su kesintileri yaşanacak. Pekiü, Bursa'da sular ne zaman gelecek, hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacak?

Bursa'da yaşayan vatandaşlar, BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün günlük ve haftalık çalışma takvimini yakından takip ediyor. 22 Mart 2026 Pazar günü itibarıyla başlayan ve önümüzdeki günleri de kapsayan kesinti programı, Osmangazi, Yıldırım ve Mustafakemalpaşa gibi yoğun nüfuslu ilçeleri etkiliyor.

Bazı mahallelerde anlık arıza müdahaleleri yapılırken, bazılarında ise kanalizasyon ve içme suyu hattı iyileştirmeleri nedeniyle uzun süreli kesinti uyarıları yapıldı.

22 Mart 2026 Pazar (Bugün)

Yıldırım - Demetevler Mahallesi:

Etkilenen Yerler: B161. Sokak ve civarı.

Saat Aralığı: 11:30 - 15:00

Osmangazi - Doğanevler Mahallesi:

Etkilenen Yerler: 2. İklim Sokak ve civarı.

Saat Aralığı: 12:00 - 14:00

23 Mart 2026 Pazartesi (Yarın)

Osmangazi - Nilüferköy Mahallesi:

Etkilenen Yerler: Mahalle geneli ve civarı.

Saat Aralığı: 09:00 - 17:00

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Etkilenen Mahalleler: Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri.

Tarih Aralığı: 23.03.2026 ile 03.04.2026 arası.

Saat Aralığı: Belirtilen tarihlerde her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında "zaman zaman" kesinti yapılacaktır.

Neden: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nın mevcut içme suyu hatlarındaki iyileştirme çalışmaları.

Haberle İlgili Daha Fazlası