Bursa'da su kesintisi duyuruldu. 10 boyunca her gün 9 saat su verilemeyecek. Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan vatandaşlar için kritik uyarı geldi. BUSKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon ve içme suyu hatlarında gerçekleştirilecek kapsamlı çalışmalar nedeniyle 4 büyük mahallede 10 gün sürecek planlı kesintilere gidileceğini duyurdu. 23 Mart-3 Nisan tarihleri arasında uygulanacak olan kesinti programında sular her gün 9 saat boyunca verilmeyecek. Peki, Bursa Mustafakemalpaşa'da hangi mahallelerde sular kesilecek, çalışma ne zaman bitecek?

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, altyapı modernizasyonu ve arıza önleme çalışmaları kapsamında Mustafakemalpaşa ilçesinde harekete geçti ve 10 günlük bir çalışma takvimi belirlendi. Her gün sabah saatlerinde başlayan kesintiler akşama kadar devam edecek. İşte, Bursa su kesintisi başlangıç-bitiş saatleri ve etkilenen mahalleler...

BURSA SU KESİNTİSİ ETKİLENECEK İLÇE VE MAHALLELER

BUSKİ’den yapılan açıklamaya göre kesinti programını kapsayan ilçe ve mahalleler belli oldu. Çalışmalar süresince Mustafakemalpaşa ilçesinde Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda su arzında kesintiler yaşanacak. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüteceği çalışmalar da mevcut içme suyu hatlarındaki riskli noktalar yenilenerek gelecekte yaşanabilecek büyük patlak ve arızaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

KESİNTİ PROGRAMI BAŞLANGIÇ-BİTİŞ SAATLERİ

Vatandaşların 23 Mart Pazartesi gününden itibaren başlayarak 3 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek olan bu sürece hazırlıklı olması istendi. Kesintilerin "zaman zaman" yapılacağı belirtilse de kesintiler 09:00-18:00 saatleri arasında uygulanacak.

