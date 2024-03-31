CHP Ataşehir Belediye Başkan adayı Onursal Adıgüzel başkan seçildi mi? 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları açıklanıyor

Onursal Adıgüzel, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ataşehir Belediye Başkan adayı oldu. 2024 yerel seçimlerine giren Onursal Adıgüzel'in oy oranı merak ediliyor. Onursal Adıgüzel İstanbul Ataşehir'de ne kadar oy aldı? Onursal Adıgüzel Ataşehir Belediye Başkanı oldu mu? İşte oy oranı...

Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti. Türkiye'de seçmen yeni büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını seçti. Ataşehir'de, Onursal Adıgüzel, 2019 seçimlerinde adaylığını engellemek istediği Battal İlgezdi yerine CHP tarafından aday gösterildi. Bu kapsamda CHP adayı Onursal Adıgüzel'in Ataşehir'de aldığı oranı ise merak konusu oldu. İşte 31 Mart seçimi Onursal Adıgüzel'in oy oranı ve seçim sonuçları...

CHP ATAŞEHİR ADAYI ONURSAL ADIGÜZEL BELEDİYE BAŞKANI OLDU MU?

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri geride kaldı. İstanbul ilçelerinde yarışan adayların aldığı sonuçlar araştırılıyor. Mayıs seçimlerinden sonra partinin bilgi ve iletişim görevinden istifa ettirilen Adıgüzel, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle yeniden parti meclisine girdi. 2009'dan bu yana Battal İlgezdi'nin hüküm sürdüğü Ataşehir'den Onursal Adıgüzel'in aday gösterildi.

Oy sayımı devam ederken Türkiye genelinde sandıkların yüzde 6.7'si açılmış durumda. YSK Başkanı Ahmet Yener'in birazdan açıklama yapması ve seçim yasağının kaldırılması bekleniyor.

İşte CHP'li Onursal Adıgüzel'in aday olduğu Ataşehir Belediye Başkanlığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre veriler haritada yer almakta.