Türkiye'de uzun süredir erişim engeli bulunan dijital platformlarla ilgili gelişmeler kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Roblox'a uygulanan erişim engelinin kaldırılması ve platformun yeniden kullanıma açılması, benzer durumda bulunan Discord için de beklentileri artırdı. Milyonlarca kullanıcı şimdi "Discord açıldı mı?" ve "Erişim engeli kaldırıldı mı?" sorularına cevap arıyor.

Roblox'un yaklaşık iki yıla yakın süren erişim engelinin sona ermesinin ardından sosyal medya platformlarında Discord'un geleceğine ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi. Peki, Discord açıldı mı, erişim engeli kalktı mı?

Discord açıldı mı, erişim engeli kalktı mı? Robloxun açılmasının ardından gündeme geldi!

DİSCORD AÇILDI MI?

Discord'un Türkiye'deki erişim engeli hala devam ediyor. Platform için alınan erişim engeli kararının kaldırıldığına dair resmi bir açıklama yapılmzken kullanıcılar Discord'a doğrudan erişim sağlayamıyor.

Yetkililer tarafından yapılan değerlendirmelerde Discord'un Türkiye'nin talep ettiği bazı yasal ve teknik düzenlemeler konusunda adımlar attığı belirtilirken, erişim engelinin kaldırılmasına yönelik kesin bir tarih paylaşılmadı.

Discord açıldı mı, erişim engeli kalktı mı? Robloxun açılmasının ardından gündeme geldi!

DİSCORD ERİŞİM ENGELİ KALKTI MI?

Discord hakkında uygulanan erişim engeli henüz sona ermedi. Platforma yönelik yasak kararı yürürlükte olmaya devam ediyor.

Discord'a erişim engeli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar sonrasında uygulanmıştı. Kararın gerekçesi olarak, platformda bazı suç unsurlarıyla ilgili yeterli şüphe bulunduğu belirtilmişti.

Son aylarda platform ile ilgili olumlu sinyaller verilse de erişim engelinin kaldırıldığına ilişkin resmi bir karar açıklanmadı.

Discord açıldı mı, erişim engeli kalktı mı? Robloxun açılmasının ardından gündeme geldi!

ROBLOX AÇILDI MI, NE ZAMAN ERİŞİM ENGELİ GELMİŞTİ?

Çevrim içi oyun platformu Roblox için beklenen karar çıktı ve platform yeniden erişime açıldı. Yaklaşık 680 gündür uygulanan erişim engelinin kaldırılmasıyla birlikte Türkiye'deki kullanıcılar yeniden Roblox'a erişim sağlamaya başladı.

Roblox'a yönelik erişim engeli ilk olarak 2024 yılının Ağustos ayında uygulanmıştı. Yaklaşık iki yıl süren süreç boyunca platforma Türkiye'den erişim sağlanamamıştı.

Discord açıldı mı, erişim engeli kalktı mı? Robloxun açılmasının ardından gündeme geldi!

Erişim engelinin kaldırılmasında, şirket ile Türk makamları arasında yürütülen görüşmelerin etkili olduğu belirtiliyor. Roblox'un çocuk güvenliği, içerik denetimi ve yasal uyumluluk konularında çeşitli taahhütlerde bulunduğu ifade edilirken, platformun yeniden hizmet vermeye başlaması milyonlarca kullanıcı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Roblox'un yeniden açılmasıyla birlikte gözler Discord'a çevrilirken şu an Discord için erişim engeli uygulaması hala devam ediyor.

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