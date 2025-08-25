Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
E-kayıt nasıl yapılır? e-Devlet'ten üniversite kaydı yapma aşamaları

2025 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversiteye yerleşen öğrenciler e-Kayıt sürecinin detaylarını ve gerekli adımları araştırmaya başladı. 'e-Kayıt nasıl yapılır', 'e- Devlet'ten üniversite kaydı nasıl yapılır' merak edildi.

ÖSYM tarafından 25 Ağustos 2025’te açıklanan YKS sonuçlarının ardından üniversite kayıt işlemleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-kayıt işlemlerini nasıl tamamlayacaklarını merak ediyor.

E-KAYIT NASIL YAPILIR?

e-Kayıt, üniversiteye yerleşen öğrencilerin fiziksel olarak kampüse gitmeden kayıt işlemlerini tamamlamalarını sağlayan çevrimiçi bir sistemdir. ÖSYM’nin açıklamasına göre 2025-2026 akademik yılı için e-Kayıt işlemleri 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altındaki “Üniversite e-Kayıt” hizmetini seçerek kayıtlarını tamamlayabilir.

e-Kayıt işleminin sorunsuz tamamlanması için öğrencilerin e-Devlet şifrelerinin güncel olduğundan emin olmaları gerekiyor.

E-DEVLET ÜNİVERSİTE KAYDI NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden üniversite kaydı yapmak için öğrenciler, öncelikle www.turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapmalı. Ardından, “e-Hizmetler” sekmesinden “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığını seçerek “Üniversite e-Kayıt” seçeneğine tıklamalı.

Sistem, öğrencinin YKS yerleştirme bilgilerini otomatik olarak çekiyor. Kayıt işlemi, genellikle lise diploması ve kimlik bilgilerinin doğrulanmasıyla birkaç dakika içinde tamamlanıyor. ÖSYM, 1-3 Eylül 2025 tarihlerinde e-Kayıt ekranının açık olacağını duyurdu.

ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

e-Kayıt için genellikle lise diploması veya e-Devlet üzerinden alınan geçici mezuniyet belgesi, T.C. kimlik numarası ve biyometrik fotoğraf yeterli oluyor. 

 

