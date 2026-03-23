Süper Lig’de Avrupa maçları nedeniyle ertelenen karşılaşmalar için yeni takvim netleşti. Göztepe ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadeleye ilişkin tarih ve detaylar açıklandı. Peki, Ertelenen Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun güncellediği fikstürle birlikte Süper Lig’de ertelenen maçların programı belli oldu. Özellikle şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Göztepe-Galatasaray karşılaşması, futbolseverlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.

ERTELENEN GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupaları nedeniyle ertelenen Süper Lig maçlarının yeni tarihlerini duyurdu. Buna göre Göztepe ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma 8 Nisan Çarşamba günü 20.00'de gerçekleştirilecek. Mücadele İzmir’de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak.

Galatasaray için bu maç, yoğun fikstürün önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Milli aranın ardından sarı-kırmızılı ekip; Trabzonspor deplasmanı, Göztepe karşılaşması ve ardından Kocaelispor maçıyla zorlu bir maç dönemine girecek.

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig karşılaşmaları Türkiye’de yayıncı kuruluş üzerinden canlı olarak izleyiciyle buluşuyor. Göztepe-Galatasaray mücadelesinin de ligin resmi yayıncısı Bein Sports tarafından yayınlanacak. Kanal bilgileri, maç gününe yaklaşıldıkça netleşerek kamuoyuyla paylaşılacak.

Futbolseverler karşılaşmayı hem televizyon ekranlarından hem de dijital platformlar üzerinden takip edebilecek. Özellikle şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu mücadeleye yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Yayın akışı ve kanal bilgileri, resmi açıklamalarla kesinlik kazanacak.

Öte yandan Samsunspor’un ertelenen Çaykur Rizespor karşılaşmasının da 9 Nisan Perşembe günü oynanacağı açıklandı.

