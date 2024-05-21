Fenerbahçe - İstanbulspor maçı biletlerinin 24 Mayıs günü satışa çıkması bekleniyor

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı nefes keserken Fenerbahçe 96 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Bu hafta oynanacak olan İstanbulspor maçına kısa süre kala biletler ne zaman satışa çıkacak, çıktı mı gibi sorular gündeme geldi. Takımının yanında destek olmak isteyen futbolseverler bilet fiyatlarının belirlenmesini de bekliyor.

Galatasaray 99 puan ile lider devam ederken hafta sonu iki takım da mücadeleye çıkacak. Oynanacak karşılaşmaların sonucuna göre bu sezonun şampiyon olan takımı belli olacak.

Fenerbahçe ile İstanbulspor 26 Mayıs günü 19.00'da karşı karşıya gelirken maç biletleri henüz satışa çıkmadı. Mücadeleden 2-3 gün önce satışa sunulması beklenen biletlerin 24 Mayıs'ta satın alınabileceği tahmin ediliyor. Henüz bir açıklama gelmezken kısa süre içerisinde bilgilendirilme yapılması beklenmekte.

FB, İstanbulspor'u mağlup ederse ve Galatasaray da Konyaspor'a mağlup olursa sarı lacivertliler şampiyonluğunu ilan edecek.

Eğer GS, rakibine karşı galibiyet veya beraberlik alırsa şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. 99 puanla lider olan takım, Konyaspor ile deplasmanda karşılaştığı son 3 deplasman maçında mağlup oldu.

Ligde ikili averaja bakılırken takımların aynı puana sahip olması halinde FB, averajdan dolayı kazanan olurken kazandığı son şampiyonlukların sezonları şöyle:

1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014.

SÜPER LİG PUAN DURUMU 2024