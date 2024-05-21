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Konyaspor - Galatasaray maç biletlerinin 24 Mayıs'ta satışa çıkması bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Konyaspor - Galatasaray maç biletlerinin 24 Mayıs&#039;ta satışa çıkması bekleniyor
Konyaspor, Gs, Maç, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ederken 26 Mayıs günü GS ile Konyaspor mücadele edecek. 99 puanla lider olan sarı kırmızılı ekibin taraftarları ise maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak gibi soruları merak ediyor. Lig'de Fenerbahçe 96 puanla ikinci sırada yer alırken yarışta heyecan sürerken fiyatlar henüz belirlenmedi.

Bu sezon ligde hangi takımın şampiyon olacağı merak edilirken Konyaspor ile GS bu hafta sonu karşı karşıya gelecek. Takımının yanında olmak isteyenler ise biletlerin satışa çıkacağı günü bekliyor.

Biletlerin ne zaman satışa çıkacağı henüz belirlenmezken bu hafta içerisinde çıkması bekleniyor. Mücadele 26 Mayıs günü 19.00'da başlayacak.

Sarı kırmızılı ekip ligde 99 puan ile lider olarak ilerlerken, Fenerbahçe 96 puan ile takip ediyor. GS, Konyaspor'a karşı mağlup olur ve Fenerbahçe İstanbulspor'u yenerse sarı lacivertliler şampiyon olacak.

Galatasaray, bu hafta oynanacak maçı kazanır veya berabere sonuçlandırırsa şampiyonluğunu deplasmanda ilan edecek.

GÜNCEL PUAN DURUMU

Konyaspor - Galatasaray maç biletleri bu hafta satışa çıkacak - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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