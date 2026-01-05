Turkcell Süper Kupa’da yeni formatla oynanan yarı final karşılaşmaları futbol gündeminin ilk sırasına yerleşirken, Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak kritik mücadele büyük merak uyandırdı. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak yarı final öncesi ''Fenerbahçe-Samsunspor kupa maçı ne zaman, hangi kanalda?'' soruları cevap arıyor. İşte detaylar...

İki ekip bugüne kadar resmi ve özel maçlar dahil olmak üzere 74 kez karşılaştı. Tüm mücadelelerle birlikte Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki rekabet 75. randevusuna çıkacak. Daha önce oynanan maçlarda Fenerbahçe’nin galibiyet sayısında üstünlüğü bulunurken, Samsunspor da sürpriz sonuçlara imza atmıştı. Peki, Fenerbahçe-Samsunspor kupa maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Samsunspor kupa maçı ne zaman, hangi kanalda? Yarı Final Adanada oynanacak!

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor 6 Ocak 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe-Samsunspor Süper Kupa yarı final mücadelesi ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SÜPER KUPA YARI FİNALİN KAZANANI FİNALDE KİMLE OYNAYACAK?

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki yarı final maçını kazanan ekip, diğer yarı finalde oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının galibiyle Süper Kupa finalinde karşılaşacak.

Final mücadelesi 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.



FENERBAHÇE'NİN SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan, İrfan Can Eğribayat, Semedo, Edson Alvarez, Archie Brown, Fred ve Talisca da kadroda yer almadı.

Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Nene ve En-Nesyri de kadroda yok.

Kaleciler: Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge

Defans: Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen

Orta Saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Haydar Karataş, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

Hücum: Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Jhon Duran

