UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dorukta! Son 16 turu rövanş karşılaşmasında Manchester City ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Büyük karşılaşma öncesi ''Manchester City-Real Madrid maçı nerede izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi?'' soruları gündemdeyken gözler de Arda Güler'de.

İlk maçta sahasında etkileyici bir performans sergileyen Real Madrid, rakibini 3-0 mağlup ederek avantaj elde etmişti. Şimdiye kadar oynanan maçlarda Real Madrid 7 kez galip gelirken, Manchester City 6 galibiyet aldı. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki, Manchester City-Real Madrid maçı nerede izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi?

MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Manchester City-Real Madrid rövanş maçı Tabii Spor platformu kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak izlenebilecek.

MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City-Real Madrid maçı 17 Mart 2026 Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Milli futbolcumuz Arda Güler’in rövanş maçında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Son haftalarda artan form grafiğiyle dikkat çeken genç oyuncunun maça ilk dakikadan başlaması öngörülüyor.

MANCHESTER CITY-REAL MADRID MUHTEMEL 11

Manchester City: G. Donnarumma, M. Nunes, R. Dias, M. Guéhi, R. Aït-Nouri, Rodri, B. Silva, R. Cherki, N. O’Reilly, A. Semenyo, E. Haaland

Real Madrid: T. Courtois, T. Alexander-Arnold, A. Rüdiger, D. Huijsen, Á. Carreras, F. Valverde, T. Pitarch, A. Tchouaméni, A. Güler, B. Díaz, Vinícius Jr.

Haberle İlgili Daha Fazlası