Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe yarın sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü ağırlayacak. İstanbul’daki müsabaka Ülker Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler Fenerbahçe Gaziantep maçı ne zaman, hangi kanalda, kimler eksik merak ederken kart sınırındaki oyuncular da dikkat çekti.

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihindeki 14. randevularına çıkacak. Sarı-lacivertliler, şimdiye dek oynanan 13 karşılaşmada 34 gol atarken, Gaziantep temsilcisi sadece 13 gol kaydedebildi. Son 11 maçı ardı ardına kazanan Fenerbahçe, rakibine karşı son yenilgisini Aralık 2021’de yaşamıştı.

Fenerbahçe ligde 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 57 puan alarak 2. sırada yer alıyor. Gaziantep ise son üç haftada 5 puan elde ederek 33 puanla haftaya 9. sırada girdi. Peki, Fenerbahçe Gaziantep maçı ne zaman, hangi kanalda, kimler eksik?

Fenerbahçe Gaziantep maçı ne zaman, hangi kanalda, kimler eksik? 6 oyuncu kart sınırında!

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe,yarın sahasında Gaziantep FK’yı ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Futbolseverler mücadeleyi BeinSports 1 kanalından ve TRT Radyo 1’den canlı olarak takip edebilecek.

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER CEZALI?

Fenerbahçe Gaziantep FK karşılaşmasına 5 eksikle çıkacak. Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük maçında cezası bulunan kaleci Ederson ise takıma geri dönüyor.

Sarı-lacivertlilerde kart sınırında da 6 oyuncu bulunuyor. Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi kart görmeleri halinde Beşiktaş karşısında görev yapamayacak.

