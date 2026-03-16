Trendyol 1. Lig’de 31. hafta heyecanı devam ederken play-off mücadeleleri sahne alıyor! Bu akşam Bodrumspor Boluspor’u konuk etmeye hazırlanıyor. Karşılaşma öncesi ''Bodrumspor Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' merak edilirken müsabakanın hakem kadrosu da TFF tarafından açıklandı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Iğdır FK karşısında 3-2’lik skorla sahadan galip ayrılan Bodrumspor avantaj elde etmişti. Trendyol 1. Lig’de 30 maç geride kalırken Bodrumspor 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonrası 51 puanla 6. sırada yer aldı. Boluspor ise oynadığı 30 karşılaşmada 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde ederek 41 puanla ligde 13. sırada bulunuyor. Peki, Bodrumspor Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BODRUMSPOR - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’de oynanacak Bodrumspor - Boluspor karşılaşması futbolseverler tarafından hem televizyon hem de dijital platformlardan takip edilebilecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca karşılaşma beIN Sports 2 kanalından da canlı olarak izlenebilecek.

BODRUMSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında oynanacak Bodrumspor - Boluspor mücadelesi 16 Mart 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Bodrum İlçe Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.

BODRUMSPOR - BOLUSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Bodrumspor - Boluspor maçında düdüğü hakem Fatih Tokail çalacak. Tokail’in yardımcılıklarını Muhammet Ali Doğan ile Güner Mumcu Taştan üstlenecek. Dördüncü hakem ise Burak Akdağ olacak.

VAR görevinde Ümit Öztürk yer alırken AVAR olarak Onur Özütoprak görev yapacak.

