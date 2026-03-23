Kanal D'nin beğeniyle izlenen dizisi Güller ve Günahlar'In 22. bölümü için izleyicilerin bekleyişi sürüyor. 21 Mart Cumartesi akşamı bayram nedeniyle yeni bölümü yayınlanmayan dizinin takipçileri yayın akışını kontrol ediyor. 22. bölüm fragmanı yayınlanırken, yayın tarihi ve detaylar netleşti.

Ramazan Bayramı nedeniyle bazı dizilerin çekim ve yayın akışında değişiklikler yaşandı. Bu kapsamda, Güller ve Günahlar dizisinin 22. bölümü bu hafta ekrana gelmedi. Bu nedene yayın tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Fragmanın paylaşılması, diziye dair heyecanı yeniden artırdı ve takipçiler tarih konusunda net bilgi aramaya başladı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Güller ve Günahlar dizisinin 22. bölümü, Ramazan Bayramı nedeniyle bu hafta ekrana gelmedi. Bayram tatili sırasında çekimlere ara verilmesi ve yayın akışının buna göre düzenlenmesi, dizinin izleyicilerini kısa süreli bir bekleyişe itti.

Dizinin 22. bölüm fragmanı yayınlandı ve yeni bölümün tarihi resmi olarak duyuruldu. 28 Mart Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak. Fragmanda dizinin karakterleri arasındaki gerilim ve yeni gelişmeler ön plana çıkarılarak izleyiciyi heyecanlandıracak sahneler öne çıkarıldı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 21. bölümünde Serhat ve Zeynep cephesinde duygusal bir dönüm noktası yaşandı. Serhat’ın duygularını itiraf etmesiyle "sahte evlilik" gerçeğe dönüşürken, ikilinin sahildeki romantik anları bölüme damga vurdu. Diğer yanda Azra’nın hamileliği ailede şok etkisine neden olurken, Cihan bu durumu bir tehdit unsuru olarak kullanmaya başladı.

Bölümün finaline doğru tansiyon iyice yükseldi. Serhat, peşindeki gizli düşmanın üvey kardeşi olduğunu öğrenirken, Zeynep’in çocukluk arkadaşı Cem’in gelişiyle dengeler sarsıldı. Aile yemeğinde İlkim’in yaptığı beklenmedik açıklama ve Berrak’ın aniden ortaya çıkışı, tüm karakterleri büyük bir kaosun eşiğine sürükledi.

