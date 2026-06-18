2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının ikinci maçları başlarken, B Grubu'nda gözler İsviçre ile Bosna Hersek arasında oynanacak karşılaşmaya çevrildi. İsviçre Bosna Hersek maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta merak edilirken ilk maçlarında sahadan beraberlikle ayrılan iki ekip gruptaki puan durumunda avantaj elde edebilmek için sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. İşte, Dünya Kupası İsviçre-Bosna Hersek maç kadrosu muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri...

İsviçre Bosna Hersek maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta merakla araştırılmaya devam ediyor. En son İsviçre Katar karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken Bosna Hersek de Kanada ile aynı skorla berabere kalmıştı. Alınan eşitlikli sonuçların ardından gruptaki dört takım da birer puana ulaştı. Bu nedenle İsviçre ile Bosna Hersek arasında oynanacak mücadele puan tablosu için oldukça kritik.

İsviçre Bosna Hersek maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta? Dünya Kupası İsviçre-Bosna Hersek maç kadrosu (muhtemel 11)

İSVİÇRE-BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

İsviçre Bosna Hersek maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla sürerken futbolseverler bu akşamki karşılaşma için geri sayıma başladı.

İsviçre Bosna Hersek maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta? Dünya Kupası İsviçre-Bosna Hersek maç kadrosu (muhtemel 11)

İSVİÇRE-BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

B Grubu'nun ikinci hafta mücadelesi İsviçre Bosna Hersek maçı 18 Haziran 2026 Perşembe günü oynanacak. ABD'nin Los Angeles kentindeki SoFi Stadyumu'nda gerçekleştirilecek karşılaşma Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

İsviçre Bosna Hersek maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta? Dünya Kupası İsviçre-Bosna Hersek maç kadrosu (muhtemel 11)

İSVİÇRE-BOSNA HERSEK MİLLİ TAKIM MAÇ KADROSU (MUHTEMEL 11'LER)

İsviçre: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Aebischer, Zakaria, Xhaka, Freuler, Ndoye, Vargas, Embolo

Bosna Hersek: Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac, Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Memic, Demirovic, Lukic

İsviçre Bosna Hersek maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta? Dünya Kupası İsviçre-Bosna Hersek maç kadrosu (muhtemel 11)

İSVİÇRE-BOSNA HERSEK MAÇI HAKEMİ KİM?

Dünya Kupası B Grubu'ndaki önemli mücadelede düdük Portekizli hakem Joao Pinheiro'da olacak.



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