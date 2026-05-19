NASA, ESA ve Kanada Uzay Ajansı’nın ortak çalışmasıyla geliştirilen James Webb Uzay Teleskobu Messier 77'yi görüntüledi! Dünya’dan yaklaşık 45 milyon ışık yılı uzaklıkta Cetus takımyıldızında yer alan ve gök bilimciler tarafından uzun süredir incelenen sarmal galaksi şimdiye kadar elde edilen en dikkat çekici detaylarla görüntülendi.

James Webb uzay teleskobu ile “Picture of the Month” (Ayın Fotoğrafı) kapsamında yayımlanan yeni görüğntüde Messier 77’nin parlak çekirdeği, spiral kolları ve yoğun toz bulutları dikkat çekti. Galaksinin merkezindeki ışık yayılımı, James Webb’in gelişmiş kızılötesi gözlem teknolojisi sayesinde net şekilde fotoğraflandı. İşte, Messier 77'den Beacon of Light (Işık Feneri) görüntüleri...

Messier 77’nin merkezinde yer alan süper kütleli kara delik, gökbilimcilerin en fazla ilgisini çeken yapılardan biri oldu. Araştırmalara göre bu kara deliğin kütlesi Güneş’in yaklaşık 8 milyon katına ulaşıyor. Çevresindeki gaz ve madde, kara deliğin güçlü çekim alanı nedeniyle inanılmaz hızlarda dönerek aşırı derecede ısınıyor ve yoğun enerji açığa çıkarıyor.

James Webb uzay teleskobunun kaydettiği görüntülerde görülen parlak çekirdek bölgesi, galaksinin geri kalanından bile daha güçlü bir ışımaya sahip. Uzmanlar bu bölgenin “aktif galaktik çekirdek” olarak tanımlandığını ve evrendeki en enerjik oluşumlardan biri kabul edildiğini ifade ediyor.

DEV YILDIZ OLUŞUM HALKASI GÖRÜNTÜLENDİ

Webb’in yakın kızılötesi gözlemleri, galaksinin iç kısmında daha önce görünmesi zor olan çubuk yapıyı ortaya çıkardı. Yapının etrafında yaklaşık 6 bin ışık yılı genişliğinde dev bir yıldız oluşum halkası bulunuyor.

Turuncu renkte görülen yoğun kümeler, yeni yıldızların doğduğu bölgeleri temsil ediyor. Burada gerçekleşen yıldız üretiminin olağanüstü seviyelerde olduğu da ifade ediliyor.

GALAKSİNİN TOZ YAPISI MIRI İLE AÇIĞA ÇIKTI

James Webb’in Orta Kızılötesi Enstrümanı olan MIRI ile elde edilen veriler, galaksinin gaz ve toz yapısını da detaylı biçimde açığa çıkrarabildi. Görüntüde mavi tonlarda görülen bölgeler, yıldızlararası toz bulutlarını temsil ediyor. Dev toz yapıları, sarmal kollar boyunca girdap benzeri bir görünüm oluşturuyor.

Araştırmacılar bu gaz ve toz rezervlerinin hem mevcut yıldız oluşumlarının ürünü olduğunu hem de gelecekte oluşacak yıldızlar için temel yapı taşı görevi gördüğünü belirtiyor.

“KALAMAR GALAKSİSİ” ADIYLA DA BİLİNİYOR

Messier 77 aktif çekirdeğinden de ziyade çevresini saran ince hidrojen gazı filamentleriyle de son derece ilginç. Galaksinin dış bölgelerinde yer alan uzun gaz yapıları, bazı astronomlar tarafından ahtapot veya kalamar kollarına benzetiliyor. Bu nedenle gökada zaman zaman ''Kalamar Galaksisi'' adıyla da anılıyor.

Webb’in dar görüş alanının dışında kalan hidrojen halkalarının binlerce ışık yılı boyunca uzandığı ve bu bölgelerde bile hala yıldız oluşumlarının devam ettiği belirtiliyor.



