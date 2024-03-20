Kahramanmaraş seçim anketi 2024! (%) Kahramanmaraş yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mart 2024 21:59 - Güncelleme: 20 Mart 2024 22:01 - Güncelleme:

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Kahramanmaraş seçim anketi 2024! Fırat Görgel mi Muhammed Aydoğar mı önde? | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. ADA Araştırma son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Kahramanmaraş belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Fırat Görgel ile YRP adayı Muhammed Aydoğar önde gözüküyor. Peki, Kahramanmaraş son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Kahramanmaraş’ta yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!