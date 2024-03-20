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Kahramanmaraş seçim anketi 2024! (%) Kahramanmaraş yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kahramanmaraş seçim anketi 2024! (%) Kahramanmaraş yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

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Kahramanmaraş seçim anketi 2024! Fırat Görgel mi Muhammed Aydoğar mı önde? | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. ADA Araştırma son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Kahramanmaraş belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Fırat Görgel ile YRP adayı Muhammed Aydoğar önde gözüküyor. Peki, Kahramanmaraş son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Kahramanmaraş’ta yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!

Kahramanmaraş yerel seçim anketi 2024! 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Kahramanmaraş yerel seçimde sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, YRP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarını belirledi. 2024 yerel seçim anketi Kahramanmaraş ili özelinde ADA Araştırma tarafından paylaşıldı. İşte Kahramanmaraş seçim anketi 2024 sonucu!

KAHRAMANMARAŞ SEÇİM ANKETİ 2024

Kahramanmaraş’ta 1500 kişinin katılımı ile CATİ anket yöntemiyle 1 Mart-15 Mart 2024 tarihleri arasında ADA Araştırma tarafından yapılan yerel seçim anket sonuçları şu şekildedir:

AK Parti-MHP (Fırat Görgel): %50,4

YRP (Muhammed Aydoğar): %23,2

CHP (Zeynep Arıkan): %19,6

Zafer Partisi (Gökhan Canlı): %3,3

İYİ Parti (Mesut Dedeoğlu): %2,3

Diğer: %1,2

Kahramanmaraş seçim anketi 2024! (%) Kahramanmaraş yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı - 1. Resim

KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI 2023

Kahramanmaraş 2023 milletvekili seçim sonuçları şu şekildeydi:

AK Parti: %47,72

CHP: %16,30

MHP: %16,17

İYİ Parti: %7,05

YRP: %5,42

Zafer Partisi: %1,71

BBP: %1,56

KAHRAMANMARAŞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2019

Kahramanmaraş 2019 yerel seçim sonuçları şu şekildeydi:

AK Parti: %67,60

CHP: %27,28

Saadet Partisi: %2,10

DSP: %1,22

BTP: %0,87

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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