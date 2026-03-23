Kış aylarında trafik güvenliğini artırmak amacıyla her yıl belirli tarihler arasında uygulanan zorunlu kış lastiği dönemi için 2026 yılı takvimi belli oldu. 15 Kasım 2025’te yürürlüğe giren uygulama için ''Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor?'' sorusunun cevabı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

Kış lastikleri sadece kar yağışı sırasında değil hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü tüm koşullarda daha iyi yol tutuşu sağlıadığı için fren mesafesi kısalıp kayma riski azalıyor. Yağışlı ve soğuk havalarda standart lastiklere göre daha güvenli bir sürüş sağlayan kış lastikleri, kazaların önlenmesi için 15 Kasım 2025'ten beri zorunlu olarak takılıyor. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor?

Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? Uygulama 15 Kasım 2025te başlamıştı!

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kış lastiği uygulamasına ilişkin düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı. Yapılan değişiklikle birlikte zorunlu kış lastiği dönemi uzatılarak 4 aydan 5 aya çıkarıldı. Yeni düzenlemeye göre uygulama her yıl 15 Kasım’da başlayacak ve 15 Nisan’da sona erecek.

Söz konusu değişiklik 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile yürürlüğe girdi. Daha önce 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında geçerli olan zorunluluk, mevsim şartları dikkate alınarak daha geniş zaman dilimine yayıldı.

Bu sene kış lastiği zorunluluğu 15 Nisan 2026 tarihinde bitmiş olacak.

Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? Uygulama 15 Kasım 2025te başlamıştı!

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

Yeni düzenleme kapsamında şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan tüm araçlar için kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs gibi ağır vasıtaların yanı sıra minibüs ve kamyonetler de bu kapsama dahil ediliyor.

Yetkililer, hususi araç sahiplerine de güvenlik açısından kış lastiği kullanmalarını önerdi.

Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? Uygulama 15 Kasım 2025te başlamıştı!

CEZA VE DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Kurallara uymayan sürücüler için idari yaptırımlar da uygulanmaya devam ediyor. Belirlenen tarihler arasında kış lastiği takmayan araç sahiplerine 5 bin 856 lira ceza uygulanacağı açıklanmıştı.



Haberle İlgili Daha Fazlası