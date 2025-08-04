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Konuşanlar Exxen'den ayrıldı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Konuşanlar Exxen&#039;den ayrıldı mı?
Konuşanlar, Exxen, Hasan Can Kaya, Netflix, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YouTube'da yayına girdikten sonra kısa süre içinde en çok izlenen yapımlar arasına giren "Konuşanlar" programı, Aralık 2020’de Exxen'e geçmişti. Programın takipçileri "Konuşanlar Exxen'den ayrıldı mı?" sorusunu arama motorlarında sorgulatmaya başladı.

“Konuşanlar” isimli talk show programıyla dijital platformlarda izlenme rekorları kırarak geniş bir hayran kitlesi edindi.

Konuşanlar Exxen'den ayrıldı mı? - 1. Resim

Popüler program "Konuşanlar" ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar arasında programın yayın adresinde değişiklik olabileceğine işaret edildi. 

Konuşanlar Exxen'den ayrıldı mı? - 2. Resim

Hasan Can Kaya'nın programı "Konuşanlar" için yeni sezonda farklı bir platform gündeme geldi. Ünlü komedyenin son yaptığı paylaşımda Exxen'den ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

Konuşanlar Exxen'den ayrıldı mı? - 3. Resim

KONUŞANLAR EXXEN'DEN AYRILDI MI?

Hasan Can Kaya'nın programı Konuşanlar, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'den ayrıldı. Hasan Can Kaya'nın Exxen ile işbirliğini sonlandırması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı..

Konuşanlar Exxen'den ayrıldı mı? - 4. Resim

Hasan Can Kaya, programın Exxen'deki yayınlarının sona erdiği bilgisini paylaştı. Yeni sezonda hangi platformla anlaşacağı merak konusu olsa da global bir platforma geçiş yapacağı konuşuluyor.

Konuşanlar Exxen'den ayrıldı mı? - 5. Resim

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Prime Video, Netflix, Disney Plus, Max ve Gain gibi dev platformlar, Hasan Can Kaya'yı transfer etmek için adeta yarış içinde. 

Konuşanlar Exxen'den ayrıldı mı? - 6. Resim

KONUŞANLAR YENİ SEZONDA NEREDE YAYINLANACAK?

Konuşanlar'ın yeni sezonda nerede yayınlanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bazı kaynaklara göre, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren birçok dijital platformun programla ilgilendiği öne sürülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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