Konuşanlar Exxen'den ayrıldı mı?

“Konuşanlar” isimli talk show programıyla dijital platformlarda izlenme rekorları kırarak geniş bir hayran kitlesi edindi.

Popüler program "Konuşanlar" ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar arasında programın yayın adresinde değişiklik olabileceğine işaret edildi.

Hasan Can Kaya'nın programı "Konuşanlar" için yeni sezonda farklı bir platform gündeme geldi. Ünlü komedyenin son yaptığı paylaşımda Exxen'den ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

KONUŞANLAR EXXEN'DEN AYRILDI MI?

Hasan Can Kaya'nın programı Konuşanlar, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'den ayrıldı. Hasan Can Kaya'nın Exxen ile işbirliğini sonlandırması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı..

Hasan Can Kaya, programın Exxen'deki yayınlarının sona erdiği bilgisini paylaştı. Yeni sezonda hangi platformla anlaşacağı merak konusu olsa da global bir platforma geçiş yapacağı konuşuluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Prime Video, Netflix, Disney Plus, Max ve Gain gibi dev platformlar, Hasan Can Kaya'yı transfer etmek için adeta yarış içinde.

KONUŞANLAR YENİ SEZONDA NEREDE YAYINLANACAK?

Konuşanlar'ın yeni sezonda nerede yayınlanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bazı kaynaklara göre, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren birçok dijital platformun programla ilgilendiği öne sürülüyor.