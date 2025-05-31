Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne yönde, enflasyon ne zaman açıklanacak? Tahminler açıklandı!

Türkiye ekonomisinde milyonlarca kişinin maaş ve hayat maliyetlerini etkileyen enflasyon oranı, haziran ayının ilk günlerinde yeniden gündeme oturacak. Mayıs ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrilmiş durumda. Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne yönde, enflasyon ne zaman açıklanacak büyük bir merakla bekleniyor.

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekonomi çevrelerinin ve vatandaşların gözleri mayıs ayı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. AA Finans tarafından düzenlenen ve 23 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen enflasyon beklenti anketi, piyasaların merakla beklediği verileri içeriyor.

Anket sonuçlarına göre mayıs ayında tüketici fiyat endeksinin ortalama yüzde 2,10 oranında artması bekleniyor. Artış öngörüsü en düşük yüzde 1,80 ve en yüksek yüzde 2,75 aralığında değişiyor.

Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda, nisan ayında yüzde 37,86 seviyesinde ölçülen yıllık enflasyonun mayısta yüzde 36,17’ye gerilemesi bekleniyor.

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ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay olduğu gibi bu ay da merakla beklenen enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Mayıs ayına ait enflasyon oranlarının duyurulacağı tarih netleşmiş durumda.

TÜİK mayıs ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00’da açıklayacak.

NİSAN AYI ENFLASYONU NASILDI?

TÜİK’in nisan ayı verilerine göre tüketici fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 3 oranında artış gösterdi. 2025 yılının ilk dört ayındaki kümülatif enflasyon artışı yüzde 13,36'ya ulaştı.

Yıllık bazda bakıldığında ise TÜFE’de yüzde 37,86’lık bir yükseliş kaydedildi. On iki aylık ortalamalara göre hesaplanan enflasyon oranı ise yüzde 48,73 olarak ölçüldü.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Finansal kurumlar ve bağımsız ekonomistler, yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminlerini düzenli olarak güncelliyor. Mayıs ayı itibarıyla yapılan anket çalışmalarına göre 2025 sonu için ortalama tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 31,17 seviyesinde bulunuyor. Belirtilen oran, bir önceki dönemde yüzde 29,98 düzeyindeydi.

12 ay sonrası için yapılan tahminlerde TÜFE'nin yüzde 25,06 seviyelerine gerilemesi öngörülüyor. Bu oran bir önceki dönemde yüzde 25,56 olarak açıklanmıştı. 24 ay sonrasına ilişkin tahminlerde ise beklentiler yüzde 17,69'dan yüzde 17,77’ye çıktı.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ENFLASYON FARKI ZAMMI BEKLENİYOR

Enflasyon verileri, memur ve emeklilerin temmuz ayında alacakları zam oranlarının belirlenmesinde kritik rol oynuyor. Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşmeden doğan zam haklarının yanı sıra, enflasyon farkı üzerinden ilave artış alıyor.

Nisan ayı itibarıyla açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda memur ve emekli maaşlarında yüzde 6,94 oranında bir enflasyon farkı oluşmuş durumda. Buna 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında verilecek yüzde 5’lik artış da eklendiğinde, temmuz ayında toplam yüzde 12,29 oranında bir maaş artışı gündeme geliyor.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise nisan ayı itibarıyla yüzde 13,36 oranında zam farkı söz konusu. Mayıs verisinin açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşecek ve temmuz ayında farklara göre maaşlara yeni düzenlemeler yansıtılacak.