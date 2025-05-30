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Mayıs enflasyonu ne olacak? İşte ekonomistlerin tahmini

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Mayıs enflasyonu ne olacak? İşte ekonomistlerin tahmini
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin mayıs ayına ilişkin enflasyon tahmini belli oldu. İşte detaylar...

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran Salı günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

MAYISTA BEKLENEN ARTIŞ 

Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,80 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,10), bir önceki ay yüzde 37,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 36,17'ye ineceği öngörülüyor.

2025 SONU ENFLASYON TAHMİNİ 

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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