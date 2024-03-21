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MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Ardından MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı 2024? MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi  Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçlarını açıkladı. İşte, detaylar...

MSU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2024?

3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Aday Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçları açıkladı. 21 Mart tarihi saat 10.00'dan itibaren sınav sonuçlarına ÖSYM üzerinden ulaşılıyor. MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024 - 1. Resim

MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

MSÜ sınav sonuçlarına ÖSYM Sonuç sayfasına girerek T.C Kimlik Numarası ve şifre ile sonuçlarını öğrenebilir. 

MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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