MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
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2024 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Ardından MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...
MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı 2024? MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçlarını açıkladı. İşte, detaylar...
MSU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2024?
3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Aday Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçları açıkladı. 21 Mart tarihi saat 10.00'dan itibaren sınav sonuçlarına ÖSYM üzerinden ulaşılıyor.
MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI
MSÜ sınav sonuçlarına ÖSYM Sonuç sayfasına girerek T.C Kimlik Numarası ve şifre ile sonuçlarını öğrenebilir.
MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI