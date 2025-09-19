Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma sıcakları için geri sayım

Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma sıcakları için geri sayım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma sıcakları için geri sayım
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adı güneşte kurutulan pastırmalardan alan pastırma sıcakları için geri sayım başladı. Türkiye'de pastırma sıcaklarının hangi tarihler arasında etkisini göstereceği merak ediliyor. Vatandaşlar, "Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?" sorularına cevap arıyor.

Türkiye’de sonbaharın ikinci yarısında meydana gelen hava sıcaklıklarında ani yükselişler, halk arasında “pastırma sıcakları” olarak adlandırılıyor. Bu sıcak hava dalgası özellikle Eylül ve Ekim aylarında etkili olurken, hem günlük yaşamı hem de tarımsal faaliyetleri etkileyebiliyor. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma sıcakları için geri sayım - 1. Resim

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma sıcakları, yaz bitiminde ani olarak artan hava sıcaklıklarıyla ortaya çıkıyor. Genellikle Eylül ayının son haftası ve Ekim başında etkili olan pastırma sıcakları, adını bu dönemde güneşte kurutulan pastırmalardan alıyor. Pastırma sıcaklarının özellikle gündüzleri hissedilir şekilde artacağı, geceleri ise normal sonbahar sıcaklıklarına dönüleceği belirtiliyor.

Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma sıcakları için geri sayım - 2. Resim

2025 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye’de pastırma sıcaklarının 23 Eylül 2025 tarihinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor. Özellikle Ege ve İç Anadolu bölgelerinde gündüz sıcaklıklarının 30 dereceye kadar çıkabileceği öngörülüyor. 

Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma sıcakları için geri sayım - 3. Resim

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Türkiye’de pastırma sıcaklarının yaklaşık 7-10 gün boyunca etkisini sürdürebileceği tahmin ediliyor. Pastırma sıcaklarının Ege ve İç Anadolu bölgelerinde daha uzun süreli olması bekleniyor.

Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma sıcakları için geri sayım - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cep telefonlarında casus yazılım iddiası! İsrail bizi gözetliyor mu?Volkan Demirel'den Mourinho, Tedesco ve seçim sözleri: Gol sevincindeki tavrına dikkat çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Göztepe-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Göztepe-Beşiktaş maç sonucu - HaberlerGöztepe-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Göztepe-Beşiktaş maç sonucuErdoğan-Trump görüşmesi ne zaman, saat kaçta? Geri sayım başladı - HaberlerErdoğan-Trump görüşmesi ne zaman, saat kaçta? Geri sayım başladıKuruluş Osman 7. sezon başladı mı, ne zaman başlayacak? - HaberlerKuruluş Osman 7. sezon başladı mı, ne zaman başlayacak?Ekrem İmamoğlu'nun siyaset yapması yasaklandı mı? - HaberlerEkrem İmamoğlu'nun siyaset yapması yasaklandı mı?Sadettin Saran kimdir? Sadettin Saran'ın hayatı ve Fenerbahçe kariyeri - HaberlerSadettin Saran kimdir? Sadettin Saran'ın hayatı ve Fenerbahçe kariyeriAUZEF mezuniyete üç ders sınavı ne zaman, saat kaçta? - HaberlerAUZEF mezuniyete üç ders sınavı ne zaman, saat kaçta?
Sonraki Haber Yükleniyor...