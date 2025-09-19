Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma sıcakları için geri sayım

Türkiye’de sonbaharın ikinci yarısında meydana gelen hava sıcaklıklarında ani yükselişler, halk arasında “pastırma sıcakları” olarak adlandırılıyor. Bu sıcak hava dalgası özellikle Eylül ve Ekim aylarında etkili olurken, hem günlük yaşamı hem de tarımsal faaliyetleri etkileyebiliyor. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma sıcakları, yaz bitiminde ani olarak artan hava sıcaklıklarıyla ortaya çıkıyor. Genellikle Eylül ayının son haftası ve Ekim başında etkili olan pastırma sıcakları, adını bu dönemde güneşte kurutulan pastırmalardan alıyor. Pastırma sıcaklarının özellikle gündüzleri hissedilir şekilde artacağı, geceleri ise normal sonbahar sıcaklıklarına dönüleceği belirtiliyor.

2025 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye’de pastırma sıcaklarının 23 Eylül 2025 tarihinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor. Özellikle Ege ve İç Anadolu bölgelerinde gündüz sıcaklıklarının 30 dereceye kadar çıkabileceği öngörülüyor.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Türkiye’de pastırma sıcaklarının yaklaşık 7-10 gün boyunca etkisini sürdürebileceği tahmin ediliyor. Pastırma sıcaklarının Ege ve İç Anadolu bölgelerinde daha uzun süreli olması bekleniyor.