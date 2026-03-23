Survivor 2026 sezonunda eleme düellosu ve kader konseyi sonrası alınan kararlar izleyiciyi şaşırttı. Son bölümde yaşanan gelişmeler, yarışmanın seyrine doğrudan etki etti. Serhan ve Engincan'ın kaldığı düelloyu kaybeden Serhan'ın elenip elenmediği gündeme gelirken, Serhan'ın konseyde Bayhan hakkında söyledikleri ise gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026’nın son bölümünde eleme düellosu ve sembol oyunu heyecanı yaşandı. Düello'da Engincan'a kaybeden Serhan, kader konseyine çıktı. Konseyden çıkan karar sonrası "Survivor'da Serhan elendi mi, kim elendi" konuları araştırılmaya başlandı.

SURVİVOR'DA SERHAN ELENDİ Mİ?

Son bölümde eleme düellosunda Serhan Onat ile Engincan Tura karşı karşıya geldi. Nefes kesen parkur mücadelesi sonunda düelloyu kazanan isim Engincan olurken, kaybeden taraf Serhan oldu. Bu sonuçla birlikte gözler doğrudan kader konseyine çevrildi.

Ancak beklenenin aksine konseyde sürpriz bir karar çıktı. Gönüllüler takımı, Serhan’ı kadrosuna dahil etmeyi kabul etti. Bu karar sonrası Serhan elenmekten kurtularak yarışmaya farklı bir takımda devam etme hakkı kazandı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

22 Mart 2026 tarihli bölümde eleme düellosu oynanmasına rağmen yarışmaya veda eden bir isim olmadı. Haftanın eleme adayları arasında yer alan isimlerden Barış ve Can Berkay oylama sonucu potadan çıkarken, düelloya kalan Serhan ve Engincan arasında kritik mücadele yaşandı.

Düelloyu kaybeden Serhan’ın kaderi ise takım oylamasına bırakıldı. Gönüllüler takımının aldığı karar doğrultusunda Serhan yarışmada kalmaya devam etti. Bu gelişme, Survivor tarihinde nadir görülen “elenmeden takım değiştirme” senaryolarından biri olarak dikkat çekti.

SERHAN VE BAYHAN ARASINDA GERİLİM

Son günlerde ada içerisinde en çok konuşulan konulardan biri de Bayhan ile Serhan arasında yaşanan gerilim oldu. Serhan, eleme potasına girmesinin ardından ve kader konseyinde Bayhan’ın kendisine karşı kişisel bir tavır sergilediğini iddia etti ve bu durumu açık şekilde dile getirdi.

Bayhan ise bu iddiaları reddederek herhangi bir kişisel sorununun olmadığını ifade etti. İkili arasındaki bu görüş ayrılığı, adadaki dengeleri etkileyebilecek bir çatışmaya dönüşmüş durumda. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde bu gerilimin stratejik hamlelere nasıl yansıyacağı ise merak konusu.

