ŞOK Aktüel ürünler listesi 18-24 Mart! Bu hafta ŞOK'a hangi ürünler geliyor?
ŞOK marketlerin 18-24 Mart aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta raflarda yer alacak indirimli ürünler arasında kamp ekipmanlarından bahçe ürünlerine, temizlik malzemelerinden teknolojiye kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor.
ŞOK marketler, 18 Mart itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu duyurdu. Özellikle bahar ve bayram hazırlıklarının öne çıktığı bu haftada, farklı kategorilerde birçok ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak.
Katalogda yer alan ürünler, hem günlük ihtiyaçları karşılamaya hem de mevsimsel alışverişleri desteklemeye yönelik geniş bir çeşitlilik sunuyor. Kamp, piknik ve bahçe ürünlerinin ağırlıkta olduğu bu haftada teknoloji ve ev eşyaları da dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor.
Lio Siyah Zeytin 500 g - 115 TL
Mis Süzme Peynir 1 kg - 95 TL
Mis Taze Peynir 450 g - 115 TL
Mis Labne 180 g - 46,90 TL
Terem Yağ 250 g - 48,90 TL
Mis Çikolatalı Süt 27’li - 329 TL
Danone Laktozsuz Süt 1 L - 49,90 TL
Ülker Çokokrem 400 g - 89 TL
Bioblas Şampuan - 139 TL
Bioblas Saç Kremi - 139 TL
Dermokil Maske - 22,50 TL
Vaseline Losyon - 179 TL
Vaseline Kremler - 99 TL
Signal Diş Macunu - 69 TL
Colgate Diş Fırçası - 99 TL
Dove Sabun - 39 TL
Duru Sabun 4’lü - 99 TL
Prizma Saksı No1 - 9,95 TL
Prizma Saksı No4 - 39,95 TL
Kaktüs Saksı - 11,95 TL
Truva Saksı - 69,95 TL
Sahra Saksı - 59,95 TL
Kemer Saksı No6 - 110,90 TL
Kristal Saksı - 50 TL
Aprilla Çim Biçme & Tırpan - 1.490 TL
Aprilla Budama Makası - 1.190 TL
Aprilla Hava Üfleyici - 999 TL
Hortum Makarası - 999 TL
Spiral Hortum - 349 TL
Bahçe Hortumu - 349 TL
Sulama Fıskiyesi - 129 TL
Sulama Tabancası - 150 TL
Elektrikli Izgara - 1.699 TL
Kamp Taburesi - 119 TL
Kamp Sandalyesi - 349 TL
Mangal 40’lık - 349 TL
Mangal 60’lık - 499 TL
Bio Mangal Kömürü 5 kg - 319 TL
Bio Mangal Kömürü 2 kg - 149 TL
Kağıt Tabak - 26 TL
Karton Bardak - 22 TL
Olta Seti - 749 TL
Olta Sehpası - 329 TL
Sahte Balık - 129 TL
Silikon Yem - 59,95 TL
Zoka Seti - 59,95 TL
Olta Misinası - 129 TL
Çalışma Masası - 1.499 TL
Sehpa - 999 TL
TV Ünitesi - 1.999 TL
Gardırop - 5.599 TL
Makyaj Masası - 5.099 TL
Xiaomi Redmi Note 15 Pro - 19.699 TL
Xiaomi Redmi Note 15 - 15.999 TL
Samsung Galaxy A16 - 9.599 TL
Infinix Smart 10 - 7.599 TL