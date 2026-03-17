ŞOK marketlerin 18-24 Mart aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta raflarda yer alacak indirimli ürünler arasında kamp ekipmanlarından bahçe ürünlerine, temizlik malzemelerinden teknolojiye kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor.

ŞOK marketler, 18 Mart itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu duyurdu. Özellikle bahar ve bayram hazırlıklarının öne çıktığı bu haftada, farklı kategorilerde birçok ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

Katalogda yer alan ürünler, hem günlük ihtiyaçları karşılamaya hem de mevsimsel alışverişleri desteklemeye yönelik geniş bir çeşitlilik sunuyor. Kamp, piknik ve bahçe ürünlerinin ağırlıkta olduğu bu haftada teknoloji ve ev eşyaları da dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 18-24 MART!

Lio Siyah Zeytin 500 g - 115 TL

Mis Süzme Peynir 1 kg - 95 TL

Mis Taze Peynir 450 g - 115 TL

Mis Labne 180 g - 46,90 TL

Terem Yağ 250 g - 48,90 TL

Mis Çikolatalı Süt 27’li - 329 TL

Danone Laktozsuz Süt 1 L - 49,90 TL

Ülker Çokokrem 400 g - 89 TL

Bioblas Şampuan - 139 TL

Bioblas Saç Kremi - 139 TL

Dermokil Maske - 22,50 TL

Vaseline Losyon - 179 TL

Vaseline Kremler - 99 TL

Signal Diş Macunu - 69 TL

Colgate Diş Fırçası - 99 TL

Dove Sabun - 39 TL

Duru Sabun 4’lü - 99 TL

Prizma Saksı No1 - 9,95 TL

Prizma Saksı No4 - 39,95 TL

Kaktüs Saksı - 11,95 TL

Truva Saksı - 69,95 TL

Sahra Saksı - 59,95 TL

Kemer Saksı No6 - 110,90 TL

Kristal Saksı - 50 TL

Aprilla Çim Biçme & Tırpan - 1.490 TL

Aprilla Budama Makası - 1.190 TL

Aprilla Hava Üfleyici - 999 TL

Hortum Makarası - 999 TL

Spiral Hortum - 349 TL

Bahçe Hortumu - 349 TL

Sulama Fıskiyesi - 129 TL

Sulama Tabancası - 150 TL

Elektrikli Izgara - 1.699 TL

Kamp Taburesi - 119 TL

Kamp Sandalyesi - 349 TL

Mangal 40’lık - 349 TL

Mangal 60’lık - 499 TL

Bio Mangal Kömürü 5 kg - 319 TL

Bio Mangal Kömürü 2 kg - 149 TL

Kağıt Tabak - 26 TL

Karton Bardak - 22 TL

Olta Seti - 749 TL

Olta Sehpası - 329 TL

Sahte Balık - 129 TL

Silikon Yem - 59,95 TL

Zoka Seti - 59,95 TL

Olta Misinası - 129 TL

Çalışma Masası - 1.499 TL

Sehpa - 999 TL

TV Ünitesi - 1.999 TL

Gardırop - 5.599 TL

Makyaj Masası - 5.099 TL

Xiaomi Redmi Note 15 Pro - 19.699 TL

Xiaomi Redmi Note 15 - 15.999 TL

Samsung Galaxy A16 - 9.599 TL

Infinix Smart 10 - 7.599 TL

