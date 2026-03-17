Ramazan ayının son günlerine girilirken teravih namazına ilişkin tarih ve saat bilgileri yeniden gündeme geldi. Son teravih namazının hangi gün ve saatlerde kılınacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Bir ay boyunca yatsı namazının ardından cemaatle kılınan teravih namazı, Ramazan ayının en önemli ibadetleri arasında yer alıyor. Ramazan’ın sona yaklaşmasıyla birlikte ise “Son teravih namazı ne zaman, hangi gün kılınacak?” sorusu milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor.

İbadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar, son teravih namazının tarihini ve saatini öğrenmek için il il namaz vakitlerini kontrol etmeye başladı.

SON TERAVİH NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2026 yılında Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken, teravih namazının sonuncusu 18 Mart 2026 Çarşamba akşamı kılınacak. Ramazan boyunca camilerde yoğun katılımla kılınan teravih namazı, 18 Mart Çarşamba günütamamlanmış olacak.

Son teravih namazı, Ramazan ayının bitişine işaret eden önemli ibadetlerden biri olarak görülüyor. Bu nedenle birçok kişi bu geceyi daha yoğun ibadetle değerlendirmeye özen gösteriyor.

Son teravih namazı ne zaman, hangi gün? İl il son teravih saatleri

SON TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

2026 Ramazan ayının son teravihi 18 Mart Çarşamba günü kılınacak. Teravih namazı saatleri il il değişmekle birlikte yatsı namazının hemen ardından eda ediliyor.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra vitirden önce eda edilir. İkişer rekat halinde selam verilerek kılınması daha faziletli kabul edilirken, dörder rekat halinde kılınması da mümkündür. Her dört rekatın ardından kısa bir süre oturularak salavat, tesbih veya Kur’an okunması sünnet olarak belirtilir.

Son teravih namazı ne zaman, hangi gün? İl il son teravih saatleri

Namazın imsak vaktine kadar kılınabilmesi mümkün olmakla birlikte fecir doğduktan sonra teravih vakti sona erer. Bir kimse teravihe cemaate yetişemezse kalan rekatları daha sonra tek başına tamamlayabilir. Teravihte tadil-i erkana riayet edilmesi gerektiği, namazın hızlı kılınmasının uygun olmadığı fıkıh kaynaklarında yer alan bilgiler arasındadır.

